Henk heeft 4 prikken in zijn coronapaspoort: 'Ik maak me er niet druk over'

De mijn.rivm.nl-pagina van Henk.

Dat niet alle gezette prikken al goed op de RIVM-site geregistreerd staan is bekend. Maar de 76-jarige Henk uit Oisterwijk heeft niet één, niet twee, maar vier prikken in zijn account staan. "Ik maak me er niet druk over, ik moest erom lachen."

Sinds donderdag kunnen mensen die hun vaccinatie(s) gehad hebben dit laten zien in de nieuwe CoronaCheck-app. Hiermee kun je weer naar een festival en in juli ook weer op vakantie. Dat wil zeggen: als het werkt. Want de app kampt al de hele dag met problemen en ook de registratie van de gezette prikken loopt vaak niet zoals bedoeld.

"Ik heb twee prikken met Pfizer gehad, over AstraZeneca heb ik nooit iets gehoord."

Dat blijkt ook uit het verhaal van Henk uit Oisterwijk. Hij heeft maar liefst vier prikken in zijn RIVM-account staan. Twee van Pfizer en twee van AstraZeneca. Hoe dat kan is voor hem ook een raadsel. "Ik heb twee prikken met Pfizer gehad, over AstraZeneca heb ik nooit iets gehoord." Hij is dus geen AstraZeneca-weigeraar.

Henk zelf denkt dat het te maken zou kunnen hebben met het feit dat zijn eerste Pfizer prik een 'restvaccin' was. Hij werkt als vrijwilliger op een vaccinatielocatie en kon zodoende aan het einde van de dag een prik krijgen, terwijl hij officieel nog niet aan de beurt was. "Ik denk dat daar iets mis is gegaan."

"Ze zeiden dat ik me maar geen zorgen moest maken."

Bij de GGD weten ze ook niet hoe de twee AstraZeneca-prikken in zijn account terechtgekomen zijn. "Toevallig ben ik vanmiddag nog door ze gebeld. Ze vinden het heel vreemd, maar omdat de Pfizer-prikken er wel netjes in staan, zeiden ze dat ik me maar geen zorgen moest maken."

En dat doen Henk ook niet. "Ik maak me er niet druk over, ik vind het meer om te lachen." Het laat volgens hem zien dat het vaccinatieproces soms chaotisch verloopt. "Ik merkte het ook al op de priklocatie. De GGD, het RIVM, al die organisaties, het laat zien hoe mensen langs elkaar heen kunnen werken." Heeft hij al gecheckt of zijn gegevens wel goed in de CoronaCheck-app staan? "Nee ik heb het veel te druk gehad vandaag, ik zal eens kijken of ik er in kom vanavond."

Henk is niet zijn echte naam, die naam is wel bekend bij de redactie.

