Eindelijk goed nieuws voor Joke? 13 extra woonwagenplaatsen in Roosendaal

Er moeten de komende jaren 13 standplaatsen voor woonwagens bij komen in de gemeente Roosendaal. Zo moet de wachtlijst van woonwagenbewoners zonder vast plekje een stuk kleiner worden. "Eerst zien, dan geloven", reageert Joke Mentzij die samen met haar familie al ruim een jaar in een provisorisch kampje op een parkeerplaats bivakkeert.

Daar zou met de nieuwe plannen van de gemeente verandering in kunnen komen. "Eindelijk heeft het strijden nu iets opgeleverd. We kregen deze week een brief in de bus met een uitnodiging voor een bijeenkomst op 8 juli. Dan krijgen we meer te horen over het plan van aanpak."