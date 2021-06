Broeder Isaac zit met 15.000 kilo kaas in zijn maag, wie helpt hem ervanaf?

Wachten op privacy instellingen... Broeder Isaac (foto: Marco de Roos). Volgende Vorige vergroot 1/2 Broeder Isaac zit met 15.000 kilo kaas in zijn maag

In de kelders onder de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot liggen de kazen metershoog opgestapeld, in lange rijen. De paters kampen met een overschot van 15.000 kilo. Broeder Isaac kan er nog om lachen: “Gelukkig zitten ze niet in mijn maag want dan stond ik hier niet.” Maar hij wil er wel vanaf. Dus is hij een actie begonnen en de opbrengst gaat naar een goed doel: een school in Oeganda.

De paters zijn het bekendst van hun bier: La Trappe. Elke biersmaak heeft ook zijn eigen kaas: Dubbel, Blond, Isid’or. De paters maken de kaas zelf en tijdens de coronacrisis zijn ze daar gewoon mee doorgegaan: “Dat houdt de vaardigheid erin”, legt broeder Isaac uit.

Maar er waren geen afnemers meer: “Een van onze problemen was, dat onze oudere kaas niet op de boterham wordt gegeven. Die leent zich prima voor bij een glas bier, maar de horeca was dicht. En in de supermarkten is onze kaas nauwelijks te vinden.”

"Er werden meteen tweehonderd bestellingen geplaatst.”

Voor de verkoopactie krijgt de pater steun van Thibaud van der Steen van 'Tilburg Maakt Blij'. Hij hielp eerder de zusters in Oosterhout nadat zij met 20.000 flessen wijn bleven zitten. En de eerste signalen zijn weer goed: “Nadat we donderdagochtend de verkoop zijn begonnen, werden er meteen tweehonderd bestellingen geplaatst.”

De dag begint vroeg voor de kaasmakers. Al om twee uur ’s nachts is broeder Isaac uit de veren. Hij zorgt ervoor dat de melk kan pasteuriseren en gaat daarna naar de eerste gebedsdienst, om kwart voor vier. De broeder vindt het heerlijk: “Alles is donker, de lampen zijn aan en het is rustig want er zijn geen mensen die allerlei dingen aan je vragen. Het is het meest beschouwende moment van de dag.”

"Je hoeft je over mij geen zorgen te maken.”

Om negen uur zit zijn werkdag erop. “En dan begint de dag”, lacht hij berustend. “Dan moeten er activiteiten in het klooster gerund worden. Soms maak ik lange dagen. Maar af en toe verwen ik mezelf met een stille dag, zoals wij dat noemen. En dan slaap ik ook gewoon uit. Dus je hoeft je over mij geen zorgen te maken.”

De paters gebruiken de opbrengst van de kaas om hun collega’s in Oeganda te steunen. “We steunen niet alleen het klooster daar, maar helpen ook de omgeving. Er is niet altijd goed onderwijs voor kinderen. Dus we bouwen twee scholen waar kinderen nog drie jaar lang extra onderwijs kunnen krijgen, zodat ze in hun leven betere kansen hebben.”

