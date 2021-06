Youp van ’t Hek in een mini-kubus? Past prima in de 'kleine mensjes route'

Wachten op privacy instellingen... Marieke Bendeler en Monique Jasperse zijn de bedenkers van de kleine mensjesroute (foto: Erik Peeters) Volgende Vorige vergroot 1/2

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is piepklein. Alleen als je heel goed je best doet, kun je ze vinden in doorzichtige kubusjes aan de muren. Kleine mensjes in miniatuurtjes vertellen samen het verhaal van Oudenbosch. “We worden zelf nog steeds verrast wanneer we ze weer zien”, lacht mede-bedenker Marieke Bendeler (48).

De wandeltocht van zo’n tweeënhalve kilometer door het dorp gaat langs 23 pietepeuterige kunstwerkjes, die je het best met behulp van een vergrootglas kunt bewonderen. In de kubusjes verbeelden poppetjes bekende mensen uit het dorp. Voor de begeleidende teksten, scan je de QR code op het plattegrondje. “We willen verhalen vertellen die bij veel mensen eigenlijk nog niet nog niet bekend zijn”, vertelt Marieke.

Samen met Monique Jasperse (54) van de Kunsthal Oudenbosch is ze geestelijk moeder van ‘de kleine mensjesroute’.

Het is een ontzettend gepriegel

Bijvoorbeeld een anekdote over Vincent van Gogh, die amper twee centimeter hoog met zijn koffertje verstopt zit op de muur van het station. Monique: “Vincent wilde destijds zijn doodzieke oom nog op tijd bezoeken. Hij kwam hier ’s nachts aan en moest nog twintig kilometer naar Zundert lopen. Toen hij aankwam, was zijn oom helaas net overleden."

Vincent van Gogh komt aan op het station in Oudenbosch (foto: Erik Peeters) vergroot

Monique en Marieke deden voor de kleine mensjesroute inspiratie op in Leeuwarden, waar een soortgelijk idee al langer bestaat. Voor onze provincie is de wandelroute in Oudenbosch een primeur. Monique maakt de miniatuurtjes en Marieke zorgt voor de teksten. “Het is een ontzettend gepriegel omdat ik de poppetjes moet schilderen met een pincet”, legt Monique uit. “We hebben ontzettend veel lol over de titels die we ze gaan geven.”, valt Marieke bij.

"We willen Oudenbosch hipper op de kaart zetten."

De ‘kleine mensjes’ in de miniatuurtjes zijn historisch, hedendaags, treffend en ontroerend. Een feest van herkenning voor veel Oudenbosschenaren zijn bijvoorbeeld broeder Frank met zijn fiets en bakker Buijs, die wereldberoemd werd met zijn chocolade Zoenen. Het mini-monumentje voor de overleden corona-slachtoffers daarentegen, is aangrijpend en vertederend.

Marieke Bendeler en Monique Jasperse bedenkers van de kleine mensjesroute (foto: Erik Peeters) vergroot

“Er ligt hier veel accent op het religieus erfgoed zoals de Basiliek en de kapel Saint Louis. Wij willen ook jongeren aantrekken door Oudenbosch frisser en hipper op de kaart zetten. Kijk maar om je heen, er is hier veel meer de moeite waard om te bekijken. We hebben mooie winkelstraten en leuke horeca. Oudenbosch is veel meer dan alleen een Basiliek”, aldus Monique.

"We zijn erg benieuwd wat mensen ervan vinden."

Wandelaars die de komende tijd kennis willen maken met de kleine mensjes, maken kans op een replica van hun favoriete kubusje. “We zijn erg benieuwd wat mensen ervan vinden en daarom hebben we een prijsvraag bedacht. Je moet daarvoor een foto maken met jezelf en het miniatuurtje in beeld. Verder moet je opschrijven waarom je juist dit kubusje zo bijzonder vindt”, legt Marieke uit. Tijdens de kunst- en cultuurroute in september wordt de uitslag bekend gemaakt.

Ondertussen zit het creatieve duo alweer vol ideeën voor nieuwe kubusjes met kleine grote mensjes. Bij Monique schiet spontaan iemand te binnen: “Youp van ’t Hek?. Dat is leuk want die heeft hier nog op het jongensinternaat gezeten.”

De kubusjes zijn piepklein (foto: Erik Peeters) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.