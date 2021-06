Medewerkers geweerd van priklocatie na nieuws over betaling

De vaccinatielocatie van GGD Hart voor Brabant in Veghel (foto: Joris van Duin). vergroot

Op de GGD vaccinatielocatie in Veghel is onenigheid ontstaan onder een deel van de EHBO-medewerkers. Reden is dat een aantal van hen een fors hogere uurvergoeding krijgt dan de rest, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Naar aanleiding van het nieuws is een deel van de medewerkers niet meer welkom op de priklocatie.

Zo'n honderd EHBO'ers werken op de priklocatie. Ze houden een oogje in het zeil als mensen een kwartier moeten wachten, nadat ze hun vaccin gekregen hebben. Ze ondersteunen als mensen onwel worden, of helpen mensen die prikangst hebben om toch een vaccin te krijgen.

'Ik hou niks in'

In de gemeente Meierijstad zijn zes EHBO-verenigingen actief, die assisteren op de priklocatie. Medewerkers van meerdere verenigingen waaronder EHBO Veghel en EHBO Schijndel ontvangen voor dat werk 5 euro per uur, exclusief reiskosten. Van het totaalbedrag (8,50 euro) dat wordt uitbetaald door het Rode Kruis wordt 3,50 euro ingehouden voor de verenigingskas. Maar medewerkers die afkomstig zijn van de EHBO Erp ontvangen de volle 8,50 euro per uur. Ook daar komen nog reiskosten bij.

Voorzitter Rob van Eert van de EHBO Erp: "Ik wil er eigenlijk niks mee te maken hebben, want ik vind dit helemaal geen taak voor de EHBO. Maar als onze mensen willen helpen mag dat wel, ik stort het geld gewoon door en hou niks in." De andere verenigingen worden betaald via de EHBO Veghel.

'Niet akkoord'

Uit een mailwisseling in handen van Omroep Brabant blijkt dat EHBO Veghel wel heeft aangeboden ook de administratie voor de medewerkers uit Erp te doen, maar 'dan wel onder de betalingsafspraken van de EHBO verenigingen Meierijstad: 5 euro per uur exclusief reiskosten', zo staat er te lezen. De penningmeester van EHBO Erp hierop: 'Niet akkoord. We blijven op de lopende manier doorgaan.' En zo kan het gebeuren dat de ene EHBO-medewerker voor een hoger uurtarief werkt dan de andere.

Niet meer welkom

Nadat dit nieuws vrijdagmiddag naar buiten kwam heeft de EHBO Veghel besloten medewerkers van EHBO Erp niet meer te laten werken op de priklocatie:

De voorzitter van EHBO Veghel is onbereikbaar voor commentaar.

