Enorme feestrok voor 75 jaar vrijheid bij Nationaal monument Kamp Vught

Feestrok voor de deur van Nationaal Monument Kamp Vught

Je kan er niet omheen, de vier meter hoge feestrok geeft extra kleur aan het normaal wat grauwe plein pal voor het Nationaal Monument Kamp Vught en de grote blauwe deur van de Vughtse gevangenis. Vrijdag werd de feestrok opgebouwd om extra aandacht te vragen voor de verhalen over wat vrijheid betekent, 75 jaar na de bevrijding.

"Vrijheid, kom je buiten spelen", het is een van de teksten op de vier meter hoge rok. en nooit meer oorlog" het zijn teksten die terug te vinden zijn op de vier meter hoge rok.

"De lapjes waar de rok van gemaakt is zijn beschreven en betekend door kinderen uit Vught Helvoirt en Cromvoirt. Samen met hun opa's en oma's hebben ze over de oorlog en vrijheid nagedacht en dat maakt de rok", vertelt een trotse Judith Abels. Ze is theatermaakster en heeft de rok bedacht voor de viering van 75 jaar vrijheid in Brabant. Eerder stond 'ie al in het centrum van Vught. "Het was mijn grote wens dat hij hier zou kunnen staan."

Teksten op feestrok voor de deur van Nationaal Monument Kamp Vught

De geschiedenis van het fenomeen 'feestrok' begint bij Mies Boissevain-van Lennep. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, gaat Mies met haar hele gezin in het verzet. De prijs die ze daarvoor betalen is hoog: twee zonen worden gefusilleerd en haar man Jan wordt vermoord in concentratiekamp Buchenwald. Zelf overleeft Mies de kampen in Vught en Ravensbrück.

Als ze na de bevrijding terugkeert in Nederland, introduceert ze de Nationale Feestrok. Ze doet een oproep aan alle vrouwen om een rok te maken van lapjes die een speciale herinnering oproepen. De feestrok staat symbool voor eenheid. De oproep van Mies krijgt veel navolging. Vooral tijdens de eerste naoorlogse bevrijdingsfeesten worden de rokken massaal gedragen. "Het is best veel eer om hier met deze feestrok in de voetsporen van Mies te staan", zegt Judith.

Mies Boissevain-van Lennep in haar zelfgemaakte feestrok

De rok staat bij het monument Kamp Vught voor de deur om aandacht te vragen voor de tentoonstelling Mode op de bon en een podcast over oorlog vrede en vrijheid die is gemaakt door Huis73 samen met PlazaCultura in Vught. Directeur Jeroen van den Eijnde mocht een lapje voor het jaartal 2021 op de rok spelden voor elk jaar dat er vrede is in Nederland is heeft Mies destijds bedacht dat er een jaartal op de rok genaaid kan worden. "We hebben de originele rok in ons museum, dus extra aandacht hier voor de deur is alleen maar mooi", aldus een glunderende Van den Eijnde.

Feestrok voor de deur van Nationaal Monument Kamp Vught

