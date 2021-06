Niet 1, niet 2 maar 13 regenboogvlaggen moeten Hongarije lesje leren

De vlaggen in Tilburg (foto: Joris Buijs). vergroot

Om te protesteren tegen de anti homo-wetten in Hongarije hijsen heel veel gemeente in Nederland de regenboogvlag. Maar je hebt altijd baas boven baas: in Tilburg hebben ze aan één vlag niet genoeg. Wethouder Dols moest maar liefst dertien keer het touwtje aantrekken om zo de vlaggen te laten wapperen. Dertien stuks, dat moet toch indruk maken in Hongarije.

Agnes van der Straaten & Collin Beijk Geschreven door

In Tilburg hangt er eigenlijk elke dag al een regenboogvlag. Dus wil je opvallen met je boodschap, dan moet je daar flink overheen gaan. Maar dat is dus geen probleem. Met dertien vlaggenstokken kan het signaal duidelijk afgegeven worden. "Het is onacceptabel dat er een wet in Hongarije is die mensen van de LHBTI-gemeenschap keihard discrimineert", zegt wethouder Dols.

Anti homo-wet

Zondag speelt het Nederlands elftal tegen Tsjechië, in Hongarije. In het land waar gespeeld wordt, is onlangs bij wet verboden om homoseksualiteit te promoten. Jongeren onder de 18 mogen niet blootgesteld worden aan zaken die homoseksualiteit zou kunnen aanmoedigen.

In heel Europa wordt met afschuw gereageerd op deze nieuwe wet. Het land stelt homofilie en pedofilie op één lijn. Ook demissionair premier Rutte heeft duidelijk van zich laten horen tijdens de EU top. Volgens hem heeft Hongarije op deze manier niets te zoeken in de EU.

'Achterlijk'

"Onze minister-president zei 'achterlijk', normaal ben ik niet van dat soort termen, maar ik steun dat van harte. Die wet in Hongarije is niet van deze tijd en daar moeten we een krachtig signaal tegen geven", vertelt Dols stellig. Voor hem was er geen twijfel over mogelijk of de gemeente Tilburg een signaal moet afgeven.

Dertien regenboogvlaggen hijst wethouder dols in Tilburg (foto: Joris Buijs). vergroot

Naast Tilburg laten heel veel Brabantse gemeenten de regenboogvlag wapperen om te protesteren. In Den Bosch werd hij ook op vrijdagmiddag gehesen. Ook bij FC Den Bosch hangt de vlag in top. In de gemeente Gelderop-Mierlo wilde het college van B en W zich niet mengen in buitenlandse kwesties, tot groot verdriet van andere oppositiepartijen.

