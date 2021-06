Langste rij ooit bij teststraat: alles voor de eerste stapavond in tijden

Zo'n honderd mensen staan te wachten (foto: Omroep Brabant). vergroot

Nog nooit was het zo druk bij de teststraat in het beursgebouw in Eindhoven, er staan zo'n honderd mensen in de regen te wachten. Bij deze teststraat kunnen mensen terecht voor 'testen voor toegang', die bijvoorbeeld een kroeg willen bezoeken en daarvoor een negatieve testuitslag moeten hebben.

Voor de deur van de testlocatie staat aan het het begin van de vrijdagavond een rij van zo'n honderd mensen. Iedereen die wordt aangesproken door onze verslaggever, staat daar omdat er dit weekend weer ouderwets feestgevierd kan worden in de kroegen. Een vrouw wil naar 't Lempke. Ze heeft lang moeten wachten op een uitgaansavond. En omdat ze net 18 is, kijkt ze er erg naar uit. "Als ik nog binnen kom, want het is keidruk."

Doordat de teststraten geplaagd worden door een computerstoring, kan de uitslag wat langer duren. Een woordvoerder zegt daarover: "Dat is niet zo erg, want de meeste mensen laten zich testen omdat ze zaterdag op stap willen."

Voor een van de wachtende in de rij is het maar te hopen dat hij zijn uitslag vrijdagavond al heeft: hij gaat zowel vrijdag als zaterdag op stap. "Om twaalf uur gaan de kroegen open en daar ben ik bij. Dat testen is zeker de moeite waard, ik heb er geen problemen mee. Dan is het wel weer veilig om te gaan stappen."

Twee mannen kijken ook uit naar een avondje in 't Lempke. Ze hebben al kaartjes, het enige dat nog tussen hen en een stapavondje instaat, is een negatieve test. "Het is te lang geleden."

Wekelijks ritueel

Een aantal mensen stellen zich erop in om ieder weekend langs de teststraat te gaan, zolang het moet. "Ik hoop het niet, maar als het nodig is, doe ik het", zegt een vrouw. "Maar ik heb wel al een vaccinatie gekregen, dus na die tweede is het niet meer nodig."

