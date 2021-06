Nieuwe Van Goghs ontdekt, ze zaten als boekenlegger verstopt in een boek

Een zelfportret van Theo van Gogh vergroot

Er zijn een aantal nieuwe tekeningen van Van Gogh gevonden, getekend in Etten-Leur. Het zijn snelle tekeningen die hij tekende voor hij besloot kunstenaar te worden, zegt Ron Dirven, directeur van het Van Goghhuis. De curator van het Van Gogh Museum belde hem om te laten weten dat de tekeningen in hun bezit waren.

De tekeningen zijn volgens Dirven interessant omdat ze nieuw zijn en totaal onbekend waren. "Ze zijn wel in verband te brengen met een aantal uitgewerkte tekeningen", zegt hij.

Volgens The Art Newspaper heeft Van Gogh een heel bijzonder formaat gekozen, een verticale strip papier. Ze zijn gevonden in een boek en ze waren precies dezelfde lengte als het boek. Het lijkt wel een boekenlegger.

De tekeningen zijn onderdeel van de tentoonstelling 'Here to stay' in het Van Gogh Museum. Hij maakte de tekeningen waarschijnlijk in 1881. Twee jaar later stuurde de schilder ze in een boek aan een vriend. Nadat deze vriend overleed bleef het boek en de boekenlegger in het bezit van zijn familie. In 2019 verkochten zij het aan het museum.

Kindertekening

Een andere tekening wordt ook voor het eerst tentoongesteld. Het gaat om een tekening die de kunstenaar als kind maakte. "Het is de enige onomstreden tekening die echt is gemaakt door Van Gogh in zijn kindertijd in Zundert", zegt Ron Dirven.

Die is niet heel waardevol in artistiek opzicht, maar toch interessant omdat hij er zelf iets achterop heeft geschreven. Hij tekende het als cadeau voor zijn vaders verjaardag.

Deze tekening was ooit in het bezit van zussen van Van Gogh en via nazaten van hen is het bij een kleine veiling in Frankrijk belandt. Daar is het verkocht en vervolgens heeft Dirven het nooit meer gezien, tot nu.

