Coronanieuws - Weer nachtelijk vertier en mondkapjes af: meer versoepeld

Ook deze 26e juni is er weer van alles te berichten over het coronavirus - in en buiten Brabant. Via dit liveblog houden we je op de hoogte.

7.15

In juli veel minder festivals dan in 2019

Ondanks de versoepelingen voor grote evenementen, staan in juli nog niet heel veel festivals op de agenda. Dat laat de nieuwssite Festivalinfo aan het ANP weten. Er zijn de komende maand 49 festivals te bezoeken en dat zijn er bijna honderd minder dan in juli 2019, toen nog niemand van het coronavirus had gehoord. Sommige evenementen zijn wel verplaatst naar later in de zomer of in het najaar.

Dat de meeste festivals (nog) niet door kunnen gaan is geen verrassing volgens Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). "We hebben lang moeten wachten op het garantiefonds. Als dat er eerder was geweest, hadden organisatoren eerder gedurfd om harde verplichtingen aan te gaan", vertelt hij.

Zo komen sommige festivals in tijdnood met leveranciers strikken of krijgen ze niet op tijd de vergunningen rond met de gemeente of provincie. Bovendien is er her en der nog een flink tekort aan personeel, zegt Schans. "Het is maatwerk. Als je het vergelijkt met een normaal jaar is 2021 dus inderdaad minder druk."

6.40 – College bestrijdt verhalen rond vaccins

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) blijft strijden tegen de desinformatie over de vaccins tegen het coronavirus. Dit zegt voorzitter Ton de Boer in het Algemeen Dagblad. Het college werd ooit in het leven geroepen om vaccins goed te keuren, maar er gaan veel verhalen rond over de coronavaccins en daar heeft het de handen aan vol.

De Boer: "Voor een gedeelte is het onwetendheid van mensen. Een deel is gaan geloven in complotten. Wij proberen er steeds de feiten tegenover te zetten. Ik snap alle opwinding ook wel. Het is ongekend, een pandemie, alle maatregelen en schade voor de economie die daarbij komen kijken, dat plotseling iedereen gevaccineerd moet worden. Maar ja, wat slikken en drinken we allemaal? Ik kan u verzekeren dat dat veel gevaarlijker is dan het coronavaccin."

De meest hardnekkige misverstanden die De Boer vaak leest en hoort zijn dat het om een experimenteel vaccin zou gaan, dat het gevaarlijk is voor zwangere vrouwen en dat het bijwerkingen op lange termijn zou kunnen geven. De Boer: "Experimenteel, dat is gewoon een onjuiste term."

4.50 – ‘Mensen onder 30 jaar hadden het zwaar’

De mentale gezondheid van jongeren heeft een flinke optater gekregen in de eerste maanden van dit jaar, schrijft Trouw. Dertigminners voelden zich in deze periode bijna dubbel zo vaak uitgeput dan gemiddeld, ook voelden ze zich vaker lusteloos en somber en sliepen ze slechter.

Op al deze terreinen scoorden ze begin dit jaar, toen er een strenge lockdown met avondklok gold, slechter dan in het jaar ervoor, blijkt uit een onderzoek onder 30.000 inwoners van Noord-Nederland. Zij namen deel aan het Lifelines-onderzoek, dat de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG maandelijks herhaalden gedurende de hele coronacrisis. De laatste resultaten over de maand mei werden vrijdag gepubliceerd.