Discotheken en nachtclubs eindelijk open, ook 1,5 meter afstand opgeheven

'We mogen weer', zoals in Café Philip in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Het leek wel Oud en Nieuw. Op tal van plekken in Brabant (en daarbuiten) was het vrijdagavond klokslag twaalf uur groot feest. Eindelijk mochten discotheken, nachtclubs en andere horecazaken ’s nachts weer opgezocht worden. Tot in de vroege ochtenduren.

Onder meer bij Café Philip aan de Heuvel in Tilburg gingen de deuren open, althans voor bezoekers die een corona-toegangsbewijs hebben. Ze moe(s)ten dus negatief getest zijn, volledig gevaccineerd zijn of onlangs zijn hersteld van corona. In de nachtclubs hoeven bezoekers dan geen anderhalve meter afstand te houden.

De nachthoreca zat vanwege corona sinds vorig jaar maart op slot. Voor zover bekend heeft de verruiming nergens tot problemen geleid.

Het was aansluiten voor het binnentreden van Café Philip (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Iedere bezoeker werd voor binnenkomst gecontroleerd (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Het was vrijdagnacht gezellig druk in de Heuvel in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Na ruim een jaar niet meer aan de bar in de keuken, maar in die van de kroeg de nacht doorbrengen (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

