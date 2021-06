Eerste stapavond is een feit maar niet iedere horecabaas doet hetzelfde

Foto: archief. vergroot

Vrijdagavond zijn we allemaal weer stapje dichterbij het ‘normaal’ en kunnen we weer een ouderwetse avond op stap in de kroeg. Voor de enthousiaste kroegtijger is dat heel leuk, maar de cafébazen zijn degene die het feestje moeten regelen. Wel of niet toegangstesten en wel of niet de hele nacht open. Iedere ondernemer gaat daar anders mee om.

Vrijdag maakte demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) bekend dat horecazaken wat hem betreft vanaf vrijdagavond al tot laat in de nacht open mogen. Eerder was het nog de regel dat de nieuwe versoepelingen pas in zouden gaan vanaf twaalf uur 's nachts. Kroegen zouden dan vrijdagavond om tien uur eerst wel dichtmoeten. Maar dat vonden ze ook in Den Haag niet logisch.

Bedrijfsleider van het Eindhovense Café Thomas Joshua Weijers is blij met de testbewijzen. "Tot tien uur gelden bij ons de 1,5-meterrregels. Daarna moeten alle borrel- en dinergasten afrekenen en bouwen we de boel binnen om tot stapkroeg. We gaan dan helemaal over op entree met een testbewijs.’’

''Met testen sloop je de gastvrijheid uit de horeca.''

Horecaman Johan de Vos moet niets hebben van het testen voor toegang. Hij is eigenaar van het café Boerke Verschuuren in Breda. Zijn zaak is tot twee uur ’s nachts open en kiest bewust voor de oude coronamaatregels.

"Binnenkomen met testen voor toegang gaat hier gewoon nooit gebeuren'', zegt hij vastbesloten. ''Het gaat in tegen alles waar de horeca voor staat, want je sloopt de hele gastvrijheid uit het vak. Onze gasten zitten er volgens mij ook niet echt op te wachten om binnen te komen met een testbewijs.''

Ook zegt hij: ‘’Het is allemaal ellende met die CoronaCheck-app waar van alles aan mankeert en de drukte bij de teststraten. En dat allemaal om een maandje te overbruggen. Iedereen is straks toch gevaccineerd en dan maakt het niet meer uit.’’

"Maar nu zullen mensen al wel eerder de kroeg in duiken."

Uit de drukte bij de Testen voor Toegang-locaties maakt bedrijfsleider Joshua op dat veel mensen de stad in zullen gaan. "Verschillende medewerkers zijn al een kijkje gaan nemen bij de teststraten om te zien of er veel mensen waren. We hebben ook volle bak gepromoot op sociale media dat we opengaan, maar je weet natuurlijk nooit helemaal wat je moet verwachten. Op een normale stapavond komen de mensen vaak pas om half een, maar nu zullen mensen al wel eerder de kroeg in duiken.’’

Bij Café Thomas in Eindhoven staan de hele avond beveiligers die iedere feestganger controleren. Bij het scannen van een speciale QR-code zijn er maar twee mogelijkheden: groen of rood. Dat bepaalt of je naar binnen mag.

''Ik mag weer de kastelein uithangen.''

Voor horecaondernemingen in Den Bosch was het nog lang twijfelachtig of zij vrijdagavond al als vanouds open mochten. Daar was de boodschap vanuit de gemeente tot halfzeven nog: om tien uur dicht. Maar de gemeente veranderde alsnog van gedachten en probeert zo snel mogelijk nog alle horecaondernemers te informeren.

Al betekent dat niet dat iedere ondernemer meteen een stapavond op poten kan zetten. ''We focussen ons op zaterdag'', zegt Emiel Linssen van het Bossche Café Lalalaa. ''We hebben voor dan de juiste hoeveelheid personeel in huis. Vandaag is het te kort dag om nog iets te organiseren van een stapavond.''

Het café van Johan is geen stapcafé, dus hij kijkt meer uit naar het stukje gastheerschap. "Ik mag weer echt de kastelein uithangen en dat is top." Hij gaat er ook niet van uit dat zijn vaste gasten het erg vinden dat hij niet werkt met testen voor toegang. "Ik heb niet echt veel gedaan aan promotie, maar het zal vast lekker druk worden. Mensen hebben allemaal meekregen wat er allemaal weer mogelijk is."

