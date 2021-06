Wachten op privacy instellingen... Het huis van de man ligt verscholen in de bossen (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Man (70) dood gevonden in huis in Lieshout: ook sectie wijst op misdrijf

Sectie op het lichaam van de man die vrijdag 11 juni dood in zijn huis in Lieshout werd gevonden, heeft aangetoond dat hij zeer waarschijnlijk door geweld om het leven is gekomen. Dit meldt de politie. Ze was er al snel na de vondst vanuit gegaan dat de man slachtoffer was geworden van een misdrijf. Ze maakte deze zaterdag ook officieel bekend dat het gaat om een man van zeventig.

Volgens het Eindhovens Dagblad gaat het om voormalig Vlisco-topman Willem van der Willigen. Familie had hem gevonden in het huis aan de Eksterlaan en die alarmeerde daarna de politie.

Nog geen details

De politie wil nog niet zeggen hoe de man in zijn woning werd aangetroffen, hoe lang hij er dood heeft gelegen en op welke wijze hij om het leven is gebracht. “Alles wat we daar op dit moment meer over zeggen zou ons op een later moment in het onderzoek of tijdens de eventuele rechtsgang kunnen hinderen”, zo legt ze uit.

Het hek voor het huis waar de dode man werd gevonden (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Forensisch rechercheurs hebben in samenwerking met medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut meer dan een week sporenonderzoek gedaan in en om de woning. Het huis is groot en ligt op, zoals de politie dat zegt, een zeer ruim perceel dat minutieus is onderzocht. De vrijstaande woning ligt in de bossen naast de weg tussen Nuenen en Lieshout.

