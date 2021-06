Horeca blij na eerste avond vrijheden 'Maar vandaag gaan we pas echt los'

Wachten op privacy instellingen... Roel Bekkers van La Route is blij met de eerste echte stapavond sinds tijden. Volgende Vorige vergroot 1/2 Kroegbazen op Stratumseind blij dat ze weer los kunnen (foto: Jan Peels)

Veel cafés in DE stapstraat van Eindhoven, het Stratumseind, roken zaterdagmorgen weer ouderwets naar bier. Er mochten vrijdagavond eindelijk weer tot laat klanten in de zaak en dat maakt de kroegbazen blij, vertelt Roel Bekkers van La Route.

"Het was voor de stapper soms nog wel onduidelijk welke regels er per café gehanteerd werden", vertelt een van de uitbaters. "Elke kroeg mocht zelf bepalen of ze bij de deur een toegangscontrole hielden of mensen negatief getest zijn. Ik voelde me net een politieagent", zegt de barman van een Ierse pub.

Toch zijn de meeste kroegbazen blij dat ze weer tot laat gasten hebben kunnen ontvangen. Een enkeling is vrijdagavond nog niet opengegaan. "We kregen het niet geregeld en sommige klanten kregen pas te laat hun negatieve test in de app binnen", vertelt de uitbater van De Spijker tegenover de Catharinakerk.

"Op de Markt was ook niet alles open", vertelt de eigenaar van De Wildenman. "Wij zijn open gebleven tussen tien en twaalf. Alleen toen het regende was het lastig omdat iedereen toen dicht bij elkaar onder een parasol kroop, maar verder lukte het heel goed om de regels na te leven hier", vertelt hij trots.

Kroegbazen op Stratumseind blij dat ze weer los kunnen (foto: Jan Peels)

De politie in de verschillende grote Brabantse steden meldt dat er geen noemenswaardige problemen waren. "In Breda, Helmond en Den Bosch is alles relatief rustig verlopen. Wel waren er op sommige plekken problemen met QR-codes die niet goed leesbaar (scan-baar) waren of niet tevoorschijn kwamen op een toestel. Dat leverde soms discussie op aan de deur.

De belangenvereniging van nachtclubs vindt dat de toegangstesten zo snel als mogelijk moeten verdwijnen. "Door de coronatestverplichting zullen jongeren mogelijk besluiten een clubavond te laten schieten of ze melden zich met het verkeerde toegangsbewijs aan de deur." Ook vragen de clubeigenaren zich af of er wel voldoende testcapaciteit is, zeker als straks ook het festivalseizoen weer losbarst.

