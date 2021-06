Coronanieuws: 68 nieuwe besmettingen in Brabant

11.45



Op verschillende plekken in Nederland zijn zaterdagavond hordes mensen op uitgaansgelegenheden afgekomen, nu het - omdat het aantal coronabesmettingen steeds verder daalt - weer toegestaan is voor kroegen en nachtclubs om de deuren te openen. Er waren weinig noemenswaardige incidenten, maar bij een populair café in Tilburg moest de politie wel even optreden, toen er gedrang ontstond in de rij en mensen in de verdrukking kwamen.