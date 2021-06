Mensen in de verdrukking bij Tilburgs café, politie grijpt in

Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision) vergroot

Bij café Philip op de Korte Heuvel in Tilburg moest de politie zaterdagavond optreden toen er gedrang ontstond in een rij wachtenden, en mensen in de verdrukking kwamen.

Janneke Bosch & ANP

In de rij bij Café Philip aan de Korte Heuvel raakten enkele mensen onwel door het gedrang. "De portiers en eigenaren riepen de hulp in van de politie. Die hebben geprobeerd de drukte te reguleren en mensen wat meer afstand te laten houden. Maar toen dat niet lukte, is de deur even op slot gedaan om aan te geven dat er geen mensen meer binnen konden komen. Toen het weer wat kalmer was en mensen zich hadden verspreid konden de deuren weer open", aldus een politiewoordvoerder.

'Niet heftiger dan voor corona'

Net als in Tilburg was het in Breda vroeg druk, met veel jonge mensen die ervan genoten eindelijk weer een avondje te kunnen stappen. "Wat opvallend was, was dat veel mensen vroeg dronken waren, waarschijnlijk omdat ze eindelijk weer konden", aldus de woordvoerder. Toch was de uitgaansdrukte niet heftiger dan op een 'normale' stapavond voor corona. "Er waren wat kleine incidentjes, een belediging hier en een wildplasser daar, maar verder geen bijzonderheden."

Zo ging het er zaterdagavond in de verschillende steden aan toe:

