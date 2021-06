Wachten op privacy instellingen... Ook in Breda kon het uitgaansleven weer van start (foto: Perry Roovers/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Bomvolle binnensteden op eerste echte uitgaansavond in tijden

Het was de eerste échte dag van de versoepelingen en wat waren we daar aan toe. De uitgaansstraten in de grote Brabantse steden waren zaterdagnacht ouderwets druk bevolkt. Met rijen wachtende mensen en een feestende massa in de cafés. Bekijk hier hoe Brabant de eerste uitgaansavond sinds de lockdown vierde.

Janneke Bosch Geschreven door

Tilburg

Op de Korte Heuvel was het erg druk, waar mensen in de rij stonden om de kroeg binnen te komen. Ook terrasjes op andere plekken in het centrum zaten lekker vol. Op enig moment werd het zo druk op de Korte Heuvel dat de politie mensen moest verzoeken om te gaan.

Eindhoven

Op Stratumseind in Eindhoven was er vroeg op de avond al geen doorkomen meer aan. Met een negatieve coronatest op zak, kon het publiek weer ouderwets los.

Breda

In Breda klonk er applaus op de Vismarktstraat toen de kroegen hun deuren mochten openen. De straat stond ook daar zo vol met stappers dat er geen doorkomen meer aan was.

