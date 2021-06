Brabanders veroveren Boedapest: 'Het is hier he-le-maal oranje!'

Oranjefans bij de bus (foto: Sjoerd van Fessem) Oranjefans in Boedapest (privéfoto) Oranjefans in Boedapest (privéfoto) De bus voor vertrek (privéfoto) Drukte in de fanzone (privéfoto) Het wordt druk in de Fanzone (privéfoto) Volgende Vorige vergroot 1/6 Oranjefans bij de bus (foto: Sjoerd van Fessem)

Het kleurt oranje in Boedapest, waar het Nederlands elftal zondagavond tegen Tjechië speelt in de achtste finales van het EK. Ook veel Brabanders zijn onder de feestgangers, die eindelijk weer eens los kunnen op een echt oranjefeestje.

"De hele stad kleurt oranje!" ziet een uitgelaten Sjoerd van Fessem. Eerder deze week stond hij nog de beroemde Oranjebus te poetsen in Chaam en nu is hij met bus en al in Boedapest. "Het is hier echt he-le-maal oranje", vertelt hij. En er wordt al flink gefeest. "Gisteravond konden we in een biertuin de andere wedstrijden kijken op een groot scherm en nu maken we ons op voor de wedstrijd vanavond."

"In de kroeg sta je hier met tien man tegen elkaar te drukken."

Van coronamaatregelen is daarbij haast geen sprake meer. "Dat is wel bijzonder, in Hongarije zijn echt alle remmen los", ziet Sjoerd om zich heen. "Afstand houden en mondkapjes zijn hier niet meer aan de orde. In de kroeg sta je gewoon met tien man tegen elkaar te drukken."

Ook Thomas Melisse uit Hoeven, in het dagelijks leven wethouder in Halderberge, is met een groep afgereisd naar Boedapest. En hij is echt niet de enige. "Er zijn hier duizenden Hollanders, ook Brabant is hier prima vertegenwoordigd!" Hij staat zondagmiddag al op tijd op de Fanzone die speciaal voor de Oranjefans is ingericht. "We hebben een centrale ontmoetingsplek, staan hier lekker met een koud biertje", zo vertelt hij. "Er wordt water over ons heen gesproeid, echt perfect geregeld."

Het oud 'pre-corona' oranjegevoel is helemaal terug bij de mannen, vertelt Thomas. "Je voelt het gewoon om je heen, mensen beginnen er weer in te geloven", stelt hij opgetogen. "Ook omdat we het weer op deze manier met elkaar kunnen beleven. Iedereen is negatief getest. Zo kan het. Het is als vanouds!" Daar is ook Sjoerd het mee eens. "Er is nergens een wanklank, duizenden supporters staan hier te springen in de Fanzone. Volle bak ambiance!"

"De mensen hangen uit de ramen, ze hebben geen idee wat ze overkomt!"

Later in de middag vertrekt de oranjekaravaan vanaf de Fanzone in een stoet achter de Oranjebus van Sjoerd naar het stadion. En die bus is er klaar voor. "Hij rijdt als een tierelier!" De Oranjemars kan wat hem betreft van start. "De bus gaat dan vooruit naar het stadion, met tienduizend supporters in de buurt." Met een zingende, dansende menigte erachteraan, trekt dat over het algemeen heel wat bekijks. "Mensen hangen uit de ramen, hebben geen idee wat ze overkomt", lacht Sjoerd. "Het brengt echt sfeer in de stad. En dat is precies de bedoeling!"

Het enige dat Oranje daarna nog hoeft te doen, is winnen van Tjechië.

