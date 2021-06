Trein ramt auto op spoorwegovergang in Boxtel

Op een spoorwegovergang in Boxtel is een auto geramd door een aankomende trein. De inzittenden konden op tijd wegkomen. Het treinverkeer op het traject lag stil.

Het ongeluk gebeurde op de spoorwegovergang Essche Heike in Boxtel. Een ouder echtpaar stond daar te wachten voor de dichte slagbomen op een voorbij razende trein. Toen de spoorbomen weer open gingen, wilden ze oversteken. Maar nog voor de overkant van het spoor bereikt was, gingen de bomen weer dicht.

Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt. Het echtpaar is wel nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door het ongeluk was zowel de spoorwegovergang Essche Heike, als de overgang op de Molenwijkseweg dicht.