De sloop van een varkensbedrijf gefilmd vanuit de lucht

De sloop van een varkensbedrijf van zo’n 6000 vierkante meter, hoe gaat dat in z’n werk? We maakten dronebeelden tijdens de sloop van varkensstallen van de familie Vlemminx aan de Polsdonken in Oirschot. Zij doen mee aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderij. Bekijk hier hoe het sloopbedrijf te werk gaat.

Eigenaar van het varkensbedrijf, Pieter Vlemminx, vertelde eerder al zijn persoonlijke verhaal over hoe hij de sloop van zijn levenswerk ervaart.

Tijdens het maken van de dronebeelden, zie je hoe twee kraanmachinisten met een kraan de stal afbreken. Van een rigoureuze sloopkogel is geen sprake, de stal wordt heel nauwkeurig stukje voor stukje afgebroken. Je ziet hoe de kraanmachinist iedere balk eruit haalt en opzij legt: alle materialen worden op locatie gescheiden.

Kraanmachinist gaat voorzichtig te werk (foto: Lobke Kapteijns). vergroot

Een groot deel van de stallen is gesloopt (foto: TopShots) vergroot

Op die manier wil het aannemingsbedrijf zoveel mogelijk materialen hergebruiken (denk aan staal, hout, asbestvrije golfplaten en puin). Want die materialen worden uiteindelijk verkocht en dat levert het aannemingsbedrijf dus geld op.

In een eerder stadium zijn de golfplaten met asbest al van de stal verwijderd, ook het binnenwerk van de stallen is eruit gehaald met als doel zoveel mogelijk te hergebruiken. Het overige bouw- en sloopafval (zoals pvc-leidingen en plastic) gaat uiteindelijk naar een afvalverwerker.

Een groot deel van de stallen is gesloopt (foto: Lobke Kapteijns). vergroot

De gemetselde stalmuren veranderen tijdens de sloop in metselpuin en dat wordt op locatie met een zogeheten puinbreker fijngemalen. Dit menggranulaat en kan worden gebruikt als fundering in de wegenbouw.

Het aannemingsbedrijf verwacht in totaal zo'n acht weken bezig te zijn met de sloop.

Het hout uit de stallen kan op een andere boerderij hergebruikt worden (foto: Lobke Kapteijns). vergroot

