Rob en Willem alias het 'Gouden Duo' ook in België de bak in

Twee Tilburgse laboranten zijn in België veroordeeld voor het runnen van een drugslab. Ze worden ook wel het 'Gouden Duo' genoemd. In ons land kregen ze allebei tien jaar cel voor diverse labs in Brabant en Gelderland maar ze hielden zich dus ook net over de grens bezig met drugs koken.

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Tilburger Rob G. tot zes jaar cel en 12.000 euro boete. Zijn 'collega' en stadsgenoot Willem de L. kreeg één jaar celstraf. Dat meldt De Gazet van Antwerpen.

De straf van Willem de L. viel een stuk lager uit omdat hij pas ook al is veroordeeld tot vier jaar cel voor een ander drugslab.

'Tilburgs' lab in Ranst

Volgens de rechtbank is bewezen dat de mannen een laboratorium runden aan de Emblemseweg in Ranst, ten oosten van Antwerpen. Dat lab werd in september 2017 ontdekt. Er werd op grote schaal amfetamine gemaakt en het draaide vermoedelijk maandenlang.

De 40-jarige Rob (40) alias 'De Kale' en de 48-jarige Willem runden van 2016 tot 2019 diverse andere drugslabs. Ze maakten het spul in een kalverstal in Baarle-Nassau, een autogarage in Rijen en op het terrein van een hondenpension in het Gelderse Zevenaar.

De Tilburgers kregen daarvoor ieder tien jaar cel. Dat is een ongewoon zware straf voor het maken van synthetische drugs. Hun hoger beroep moet nog volgen.

Satudarah

Voor het lab in het Belgische Ranst veroordeelde de rechtbank nog vier andere mannen die er mee te maken hadden:

Tilburger Curthis T. kreeg zes jaar cel en 12.000 euro boete.

Roy van de W. en Suraj B. kregen ieder vijf jaar en 8000 euro boete. Het OM in België brengt deze drie in verband met de inmiddels verboden motorclub Satudarah.

De Belgische verhuurder kreeg drie jaar cel en moet het huurgeld dat hij kreeg, bijna 16.000 euro, afstaan aan de overheid.

De rechtbank heeft hun onmiddellijke arrestatie bevolen. Dat betekent dat ze meteen bij arrestatie de cel in gaan voor hun straf.

Hoe het met Rob en Willem verder gaat is onbekend maar meestal moeten ze aansluitend op hun straf hier hun straf in België uitzitten.

