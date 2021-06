Blikseminslag oorzaak kapotte verkeerslichten en dubbele botsing Tilburg

Het eerste ongeluk dat gebeurde op de kruising (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

De kapotte verkeerslichten die voor twee botsingen zorgden in Tilburg, sloegen op tilt door een blikseminslag. Het is de tweede keer op rij dat dit gebeurt. De gemeente gaat de verkeerslichten voorzien van bliksemafleiders.

De twee botsingen gebeurden op de kruising van de Burgemeester Letschertweg met de Bredaseweg. Eentje gebeurde op zondagmiddag, de andere op zondagnacht.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn de ledlampen uit de verkeerslichten niet van goede kwaliteit. Toen er door de blikseminslag flink wat spanning op kwam te staan, ontstond er een storing. Dat gebeurde ook al eens in mei. Toen sloeg de bliksem ook in waardoor de stoplichten hun werk niet goed deden. Daardoor raakte een vrachtwagen in botsing met een auto.

"We hebben na dat ongeluk in mei al nieuwe en betere lampen besteld", zegt de woordvoerder. "Maar die zijn nog niet binnen. Voor de zekerheid hebben we nu ook bliksemafleiders gekocht, maar ook die zijn besteld en moeten nog aankomen."

Naast het kruispunt aan de Bredaseweg zijn er nog twee andere kruispunten met deze 'slechte' ledlampen. Ook deze worden vervangen als al het nieuw bestelde materiaal binnen is. In de tussentijd is het dus hopen dat het voorlopig niet weer gaat onweren. "Ik pin me er natuurlijk niet op vast, maar als de bliksem drie keer inslaat bij hetzelfde kruispunt kunnen we wel in het Guinness recordboek.''

De bliksem sloeg zondagmiddag rond vijf uur in. Het duurde nog een paar uur voor de technische dienst de verkeerslichten weer aan de praat kreeg. Rond twaalf uur 's nachts werkte alles weer naar behoren.

