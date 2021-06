Overval op kledingzaak in Someren: jongen (17) in Eindhoven aangehouden

Wachten op privacy instellingen... Beelden van de overval (beeld: Bureau Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Medewerkster van overvallen kledingzaak doet haar verhaal

Een jongen van 17 is aangehouden voor de overval in april op kledingzaak Inverno in Someren. De verdachte komt uit Eindhoven en hij is maandagmorgen opgepakt.

Toch gaat de politie verder met haar onderzoek, omdat er twee overvallers waren. Ze bedreigden een medewerkster van de zaak en gingen er met naar schatting voor 10.000 euro aan kleren vandoor.

Extra alert

De vrouw deed in mei haar verhaal in een uitzending van Bureau Brabant. In het opsporingsprogramma van justitie, politie en Omroep Brabant zei ze dat ze tijdens de overval op 15 april doodsangsten had uitgestaan en dat ze sindsdien extra alert is. De medewerkster sprak van een 'afschuwelijke film'.

De daders, die beiden gemaskerd waren, stonden ineens voor haar neus en ze eisten dat ze op de grond ging liggen. Ondertussen deden ze een greep in vooral dure spijkerbroeken. Uit de uitzending bleek dat het tweetal een dag voor de overval de omgeving rond de winkel had verkend.

Opsporing Verzocht besteedt dinsdag aandacht aan de overval.

