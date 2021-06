Pijnstillers in rioolwater bij zorgcentrum Schaijk, maar niet van bewoners

Bij het onderzoeken van rioolwater van zorgcentrum Nieuwe Hoeven in Schaijk zijn opvallend veel resten van pijnstillers gevonden, die niet door bewoners zijn gebruikt. Bezoekers en personeel hebben die medicijnen ingenomen, zo blijkt. Van bewoners wordt precies vastgelegd wie wat nodig heeft.

Schadelijk voor waterleven Restanten van huis-, tuin- en keukenpijnstillers als Diclofenac, Ibuprofen en Naproxen kunnen via de riolering en de afvalwaterzuivering terechtkomen in sloten en beken. Daar kunnen ze schade toebrengen aan planten en dieren in het waterleven.

'Meten op wijkniveau heel interessant'

Heike Schmitt van het RIVM: “We denken dat meten op wijkniveau heel interessant is voor het vinden van corona-hotspots. In wijken met verlaagde coronatestbereidheid of -brandhaarden kunnen gemeenten met deze data gericht actie ondernemen. En door het monitoren van rioolwater kunnen we gezondheidsklachten op bepaalde locaties vroegtijdig opsporen en gericht alternatieven voorstellen die ook pijn verzachten of klachten verminderen maar minder schadelijk zijn. Bovendien kunnen mensen meteen zien of zijzelf, hun naasten of de professionals iets kunnen doen om waterkwaliteit te verbeteren. We hopen dan ook van harte dat deze pilot vervolg krijgt.”