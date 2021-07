Iedere dag op stap in Verrassend Brabant: tips voor 61 leuke zomerdagen

vergroot

We mogen weer meer door de versoepelingen van de coronaregels en we gaan er weer op uit. Maar wat is er allemaal te doen in onze mooie provincie Noord-Brabant? Wij geven jou de tips in #VerrassendBrabant.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

In juli en augustus zetten we iedere dag één van de 61 gemeenten in Brabant in het zonnetje. We zijn daarin natuurlijk niet compleet, maar we maken een selectie uit het brede aanbod dat de gemeenten je te bieden hebben. Je krijgt tips over zomerse activiteiten die daar te doen zijn. Sommige daarvan zijn bezocht door een verslaggever die je alvast laat zien hoe dat eraan toe gaat.

Elke dag lees je een artikel onder de noemer #VerrassendBrabant. De tips kunnen wandel- en fietsroutes zijn, maar we stappen ook in een kano, nemen een kijkje bij de enige Brabantse klompenmaakster, melken kamelen en we duiken in de Dommel.

Lees alles over jouw Verrassend Brabant op de app én maak kans op een compleet nieuwe outfit voor het hele gezin! Dit moet je doen:

Als je de app van Omroep Brabant nog niet hebt, download hem dan in de App Store of de Google Play Store. Klik in de app rechtsboven op ‘App ons’. Stuur een bericht dat je de app hebt gedownload en kans wilt maken op een compleet nieuwe outfit. Klik op ‘Verder’. Kies bij ‘Naar wie wil je het bericht versturen’ voor ‘Anders’.

Prijswinnaars krijgen begin september persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.

