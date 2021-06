Iconische finish van Mathieu van der Poel nu al vereeuwigd op schilderij

Wachten op privacy instellingen... Het iconische moment op de finish van de tweede etappe. De trui van Mathieu van der Poel én die van vader Adrie. Grote spanning in Hoogerheide tijdens de derde etappe. Een van de grootste fans van Mathieu van der Poel. Volgende Vorige vergroot 1/5 Superfan is helemaal gek van Mathieu van der Poel

De iconische overwinning van Mathieu van der Poel is nu al vereeuwigd op een schilderij. Omdat Ricardo Rens uit Hoogerheide zo'n superfan is van Van der Poel. Hij heeft zijn hele schuur vol hangen met truien en andere attributen, net als zijn zolder. En bovendien is hij bestuurslid van de supportersclub van David en Mathieu van der Poel. Het schilderij is gemaakt door een vriend van Ricardo, Gertjan Weekhout.

Fieke Nobel Geschreven door

"Ik dacht, ik ga hem eens blij maken", zegt Gertjan over het schilderij. "Het is een iconisch moment en ik vind het leuk voor hem. Ik ben zelf geen wielerfan maar het ontroerde mij ook." En Ricardo is er blij mee: "Hij is zomaar uit zijn losse hand gaan schilderen!"

Het schilderij is nu onderdeel van een grote verzameling wielershirtjes en andere attributen die Ricardo in zijn schuur verzamelt. Hij heeft zo'n 800 shirts, er hangen fietsen en een man uit België knipt voor hem alles uit de krant wat met Mathieu van der Poel te maken heeft.

Pronkstuk is de kampioenstrui van het NK in 2015. De witte trui hangt aan de wand met een blacklight erop om extra op te vallen. "Eerste jaar bij de profs en bam, meteen wereldkampioen. Schitterend", zegt Ricardo. Een kampioenstrui van Adrie van der Poel hangt ernaast.

Als Mathieu een koers niet meerijdt is het voor mij alweer minder om te zien

Zijn bewondering voor Van der Poel steekt Ricardo niet onder stoelen of banken. Met een sjaal van de supportersvereniging om zijn nek zegt hij: "Als Mathieu een koers niet meerijdt, is het voor mij alweer minder om te zien. Het is een wonderkind eigenlijk. Je gaat nog veel van hem horen, geloof mij maar"

En over de komende dagen is superfan Ricardo duidelijk: "Normaal gesproken gaat hij de gele trui een week houden."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.