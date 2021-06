Moet man in jurk ook de Efteling uit? Lang niet iedereen ziet dat zitten

Symbolica van binnen (foto: Efteling). vergroot

Een ouder uit Weesp schreef in de Volkskrant een opvallende brief naar de Efteling. Haar zoon van zeven jaar oud uit zich als dochter en zat in een jurk in de attractie Symbolica. Daar wordt, volgens de moeder, een duidelijke boodschap voorgeschoteld: je bent bespottelijk. Op sociale media is lang niet iedereen het met die conclusie eens.

De attractie Symbolica vertelt het verhaal van een koning met een paleis voor verrassingen. Daarin is een rol weggelegd voor een vervelende lakei. Hij wordt in een zijkamertje betrapt in een jurk achter een deur, staat in de brief.

"Misschien zou ik erom hebben gelachen als mijn zoon geen genderkind was geweest'", schrijft de moeder die een duidelijke boodschap voor de Efteling heeft: "Maak af waar je aan begonnen bent en gooi alle ‘vrolijke karikaturen’ de deur uit, ook de lakei in een jurk."

De reacties op sociale media lopen uiteen, maar veel mensen zien het niet zitten, na het verdwijnen van Monsieur Cannibale nog een attractie aanpassen. Iemand die twittert onder de naam 'Blackbird' ziet dan nog wel wat meer attracties die veranderd mogen worden:

Ook Marco Akker heeft nog een ander personage uit de Efteling gevonden die controversieel is:

Volgens Louis004 heeft de moeder het verhaal achter de lakei verkeerd begrepen:

Aan de andere kant vindt "Schrödingers Kaj" dat de Efteling best rekening mag houden met een extreem kwetsbare groep als jonge lhbti'ers:

En volgens Marthe mag het allemaal wel wat minder zuur:

