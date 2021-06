Coronanieuws: kabinet versobert steunpakket

17.20

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het nog altijd rustig wat covidpatiënten betreft. "We hebben op 4 juni de corona-afdeling kunnen sluiten en we hebben geen Covid-unit meer op de IC. Al enkele dagen hebben we geen patiënten met corona opgenomen in ons ziekenhuis. Wel hebben we nog een aantal patiënten op de IC liggen met ernstige complicaties. 0 nieuwe opgenomen patiënten is voor iedereen heel goed nieuws. We hebben dat met z’n allen in heel Nederland voor elkaar gekregen. De komende tijd proberen we onze mensen zoveel mogelijk de kans te bieden om te herstellen. Al met al kunnen we dus zeggen dat we zijn teruggegaan naar onze normale invulling van de zorg. Daarbij doen we binnen de reguliere capaciteit de inhaalzorg.