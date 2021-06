Wachten op privacy instellingen... Foto: SQ Vision/Gabor Heeres Volgende Vorige vergroot 1/2 Drugslab aangetroffen middenin het centrum van Veghel, man opgepakt

In het centrum van Veghel, aan de Meijerijstraat, is dinsdagochtend een klein drugslab aangetroffen in een schuurtje. Er is een man aangehouden, meldt de politie. Vermoedelijk gaat het om de bewoner van het appartement dat bij het schuurtje hoort. Volgens een omwonende woont er een Pools stel in het appartement, met een jong kind.

Ron Vorstermans Geschreven door

In het kleine drugslab werd mdma geproduceerd, het werkzame bestandsdeel van xtc dat ook als losse drug gebruikt wordt. De politie doet al een groot deel van de ochtend onderzoek in de straat.

Een buurvrouw die een paar deuren verderop woont, is geschrokken van de commotie in de buurt. Ze zegt dat de politie dinsdagochtend al vroeg bezig was met onderzoek. Na het onderzoek in het schuurtje, wordt ook in het appartement dat bij het schuurtje hoort politie-onderzoek gedaan.

Tweede drugslab

Eerder dit jaar werd er ook al een drugslab gevonden in het centrum van Veghel, op een steenworp afstand van waar dit drugslab is gevonden. In februari werd een klein lab ontmanteld op de kruising van de Hoofdstraat en de Peellandstraat. In dat lab kon voor miljoenen aan harddrugs worden geproduceerd.

Foto: SQ Vision/Gabor Heeres vergroot

