Crystal meth-lab in woonwijk Veghel was goed voor miljoenenproductie

Wachten op privacy instellingen... Het lab van binnen (foto: Eva de Schipper). Volgende Vorige vergroot 1/2 De loods in het centrum van Veghel waar maandagavond een drugslab werd ontdekt bestaat uit twee ruimtes: bekijk hier de beelden.

In het drugslab dat de politie maandagavond ontdekte in Veghel, kon voor miljoenen aan drugs worden geproduceerd. In de garagebox troffen agenten maar liefst 18 kilo aan crystal meth en nog eens 240 kilo aan vloeibare grondstoffen aan, bedoeld voor de productie van de harddrug.

Sandra Kagie & Willem-Jan Joachems Geschreven door

Nadat de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) het onderzoek dinsdag heeft afgerond, zullen de drugs worden vernietigd.

Man (24) opgepakt

De politie heeft tot nu toe één verdachte aangehouden. Het gaat om een man van 24 uit Veghel. Het busje dat maandagavond wegreed bij het lab toen de politie daar poolshoogte nam, staat op zijn naam.

Agenten namen maandagavond rond acht uur een kijkje bij het pand aan de Hoofdstraat na een melding van een opvallende geur daar. Vervolgens vonden ze daar het drugslab.

Meerdere mensen in busje

Op het moment dat de agenten maandagavond in de buurt van de loods waren, reed er een busje weg met daarin meerdere inzittenden. Daarbij werd de half openstaande roldeur van de loods eruit gereden.

Hoeveel mensen er in het busje zaten, is nog niet duidelijk. De politie is nog op zoek naar hen.

Lab midden in woonwijk

Het lab is gevonden midden in een woonwijk in het centrum van Veghel. Het zat in een garagebox of loods op een binnenpleintje tussen de Peellandstraat en de Hoofdstraat.

Volgens een woordvoerder van de politie had dit veel erger af kunnen lopen. "Als dit ontploft, is de schade enorm. Zo'n drugslab hoort nergens thuis, maar tussen al deze huizen hadden de gevolgen wel heel groot kunnen zijn."

Zo reageert de buurt op de vondst van het drugslab:

Wachten op privacy instellingen...

Onze verslaggever die er dinsdagochtend even binnen was, beschrijft een enorme vieze troep die ze daar aantrof. Ook hing er nog altijd een zoete indringende lucht.

Geld

18 kilo 'meth' is grofweg zo'n 1,8 miljoen euro waard, uitgaande van een gemiddelde prijs van 100 euro per gram. Het is daarom zo populair bij drugsmakers: het is pakweg het dubbele waard van cocaïne.

Bijna alles wat hier gemaakt wordt is bestemd voor de export, net zoals alle andere synthetische drugs. In Azië en Australië zijn de prijzen voor synthetische drugs uit Nederland nog hoger dan in Europa.

'Meth' in Brabant

Het lab in Veghel is het derde crystal meth-lab in een jaar tijd in Brabant. In 2020 vond de politie zulke labs in Zundert (juni) en Eersel (oktober). Buiten Brabant waren er vorig jaar zo'n 30 meth-labs. Dat was een recordjaar. Meth kwam een paar jaar geleden nauwelijks voor in Nederland.

De loods wordt inmiddels ontmanteld. vergroot

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.