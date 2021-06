Kaas van de monniken in een paar dagen tijd al bijna uitverkocht

Wie nog graag een kilo kaas van de paters uit Berkel-Enschot wil hebben, moet er snel bij zijn. Van het overschot van 15.000 kilo kaas, is na vijf dagen al 10.000 kilo verkocht.

Broeder Isaac zat behoorlijk met het kaas-overschot in zijn maag. Door de coronacrisis was de horeca dicht en de kaas van de paters is niet in de supermarkt te vinden. Op de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot maken de broeders zelf kaas en bier. Metershoog liggen de kazen nu opgestapeld in de kelder.