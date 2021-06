Dood Vlisco-topman Willem van der Willigen: man en vrouw opgepakt

Een arrestatieteam van de politie heeft zaterdagmiddag rond halfvijf in Amsterdam een 50-jarige man en een 31-jarige vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Willem van der Willigen uit Lieshout.

De zaak begon op 11 juni, toen de zoons van de oud-Vlisco-topman hun vader dood vonden in zijn huis op een landgoed aan de Eksterlaan in Lieshout. Nader onderzoek wees uit dat de 70-jarige man door een misdrijf om het leven was gekomen en al geruime tijd in de woning lag.

Amsterdam

Het onderzoek wees uit dat de twee in mei en juni verbleven in diverse hotels in het centrum van Amsterdam. In de hoofdstad vond de politie in de parkeergarage van een hotel ook de auto van Van der Willigen. De verdachten verbleven in Amsterdam ook in verschillende woningen, waaronder het huis van een 65-jarige man aan de Tollensstraat, iemand die hun onderdak bood.