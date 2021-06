Thyn hielp auto nog op weg voor de crash in Cuijk: 'Ze leken dronken'

De balken boorden zich door het portier (foto: Saskia Kusters/SQ Vision) vergroot

Het is een bizar gezicht: de auto die in Cuijk tegen een houten stellage aan reed en doorboord werd met houten palen. Vlak daarvoor reed diezelfde wagen nog bij Thyn door de straat. "Ze wilden keren en botsten tegen de auto van mijn vriendin."

Het was een heel kabaal dinsdagnacht rond één uur in de Zwaanstraat in Cuijk waar Thyn woont. "We werden er wakker van. Onze straat is afgesloten en de bestuurder probeerde die auto te keren," vertelt hij de volgende ochtend, "maar dat wilde niet echt lukken."

In de auto zaten volgens Thyn twee jongens, die Engels spraken met elkaar. Hij denkt dat ze dronken waren. "Ik ben naar beneden gegaan en heb hun auto nog recht gezet voor ze." Toen reden ze weg. "De auto van mijn vriendin had geen schade, dus dat was niet zo'n probleem."

Toch belde Thyn die nacht nog de politie, zo zegt hij. "Ze waren dronken, dat leek me geen goed teken. En het waren Engels sprekende mensen die reden in een auto van het plaatselijke kinderdagverblijf. Dat kon ik ook niet goed rijmen."

"Hoogstwaarschijnlijk hebben ze de sleutels meegenomen en zijn ze gaan rijden."

Dat blijkt te kloppen, want bij Spring Kinderopvang is woensdagochtend een auto verdwenen. "Er is gisteravond ingebroken bij onze locatie BSO Graaf", vertelt een woordvoerder. "Dat is ook de plek waar deze bus geparkeerd stond." Die is nu dus weg. "Hoogstwaarschijnlijk hebben ze de sleutels meegenomen en zijn ze gaan rijden", denkt de woordvoerder. De locatie van de kinderopvang ligt vlak om de hoek van de Zwaanstraat waar Thyn woont.

De kinderopvangorganisatie heeft aangifte gedaan en de politie heeft de zaak in onderzoek. Maar onhandig is het wel. "We gebruiken die auto elke dag. Dus daar moeten we wel even een oplossing voor verzinnen."

Nog een paar straten verderop in Cuijk, in de Waaistraat, kwam de auto uiteindelijk tegen een houten bankje tot stilstand. Houten balken staken door het portier naar binnen. Hoe het met de jongens is die erin zaten, is onduidelijk. Die zijn spoorloos.

