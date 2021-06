Frank kan niet stoppen met lachen nu hij zijn kermisattractie weer opbouwt

Wachten op privacy instellingen... Voor Frank Vale komt met de kermis op de Boulevard een droom uit (foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/2 Het kermisterrein in Bergen op Zoom wordt klaargemaakt voor het grote feest

Stralend van oor tot oor loopt Frank Vale over het kermisterrein aan de Boulevard in Bergen op Zoom: “Jij krijgt die lach niet meer van mijn gezicht, hoor.” De Bergse kermisexploitant is samen met zijn collega’s druk in de weer met de opbouw van Kermis Park dat hier vrijdagmiddag van start gaat. Bergen op Zoom is daarmee een van de eerste plaatsen waar de kermis komend weekend begint.

Het was wekenlang spannend of het evenement door zou kunnen gaan maar vorige week gaf de gemeente definitief groen licht. Voor Frank Vale komt daarmee een droom uit. Want voor het eerst worden attracties niet opgebouwd in het stadspark maar aan de Boulevard. Het terrein ligt op een steenworp afstand van de Calandweg, de thuisbasis van een groot aantal bekende Bergse kermisfamilies.

"We pakken ons leven weer op."

“Het is amper een kilometer. We kunnen het afstandje zowat lopen. Dat scheelt ons dure diesel en we hoeven de caravans niet te verkassen. Dit is een perfecte locatie langs de randweg met McDonald's, La Playa en het zwembad in de buurt. We verwachten dat het druk wordt. We zetten daarom de komende dagen verkeersregelaars in”, vertelt Frank.

De attracties lagen vanwege de coronamaatregelen maandenlang aan de ketting. Al die tijd hebben de exploitanten uitgekeken naar dit moment. “Ik ben dolblij en zelfs een beetje emotioneel nu we kunnen beginnen. Buiten dat er weer wat centjes binnenkomen, pakken we ook ons leven weer op. Onze sociale contacten waren weggevallen. Nu ontmoeten we elkaar weer en dat is echt heel fijn.”

Zijn collega Corrie Spelbrink van loophuis Crazy Circus is het roerend met hem eens. “Ik ben dolenthousiast. Het is mentaal en financieel een heel zware tijd voor ons geweest. Telkens weer die spanning en onzekerheid. Laten we hopen dat we het seizoen nu tot in november af kunnen maken. Een voordeel is nu wel dat we tijd genoeg hebben gehad om de attracties tiptop in orde te maken.”

"Het wordt een kermis als vanouds."

Het volksfeest op het terrein aan de Binnenschelde duurt van 2 tot en met 11 juli. Frank Vale kan bijna niet wachten tot het vrijdag is: “Dit is toch een mooi gezicht. Alles blinkt en doet het weer. We hebben een mooi aanbod met voor elk wat wils. Nieuw voor de kinderen zijn de Race-o-Rama en de Teacups. Verder komt er een grote zweeftoren aan de kop van het terrein.”

Een ingenieus camerasysteem houdt voortdurend bij hoeveel bezoekers het Kermis Park in en uit gaan. In totaal kunnen er door de anderhalvemeter-maatregel een kleine tweeduizend mensen tegelijk genieten van de kermis. Frank: “De bezoekers zullen er weinig van merken. Het wordt eigenlijk gewoon een kermis als vanouds. Hoe ging dat liedje van John de Bever ook alweer?”

