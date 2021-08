Ook oranje als er niet gevoetbald wordt

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Verslaggever Ilse komt alles te weten over de oranje geschiedenis van de Grote Kerk in Breda

Omroep Brabant toert de hele zomer door onze provincie. Iedere gemeente bezoeken we in juli en augustus. De toeristische tips en bijzondere verhalen vind je in #VerrassendBrabant. Deze keer gaat het over de gemeente Breda.

Breda kleurt niet alleen oranje als er gevoetbald wordt. De stad is volgens historici de bakermat van het Nederlands Koningshuis. Het wordt niet voor niets behalve Baroniestad ook Nassaustad genoemd.

Onder meer het Begijnhof en de Grote Kerk zijn plekken die beïnvloed zijn door het Huis Oranje-Nassau. Het Begijnhof, aangelegd in de Middeleeuwen, genoot zelfs speciale bescherming van het Koninklijk Huis. De kerk, ook bekend als Onze-Lieve-Vrouwekerk, is in de zestiende eeuw verbouwd door Hendrik III van Nassau.

Een onderdeel van de kerk is de zogeheten Prinsenkapel. In dit mausoleum liggen vijf telgen van het Nassau-geslacht, onder wie René van Chalön, ofwel Reinier van Nassau, de eerste Prins van Oranje. Ook de eerste vrouw van Willem van Oranje (Anna van Buren) en het eerste kind van Willem van Oranje (Maria) liggen er begraven. Willem van Oranje ligt in de Koninklijke grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft.

Bijzondere historische voorwerpen en schilderijen die de bezoekers meer vertellen over de voorouders van Willem van Oranje, vind je in het Stedelijk Museum Breda. En dan heb je nog Hotel Nassau Breda, een voormalig stadspaleis waar je je de koning te rijk kunt voelen.

Royaal genieten kun je ook op andere plekjes in de stad: denk aan diverse andere historische gebouwen, landgoed Bouvigne, winkels en uitgaansgelegenheden als het Turfschip. De naam is afgeleid van een boot met turf die eind zestiende eeuw als een soort van Paard van Troje Breda werd binnengeloodst. De troepen van Maurits van ...Nassau verrasten hiermee de toenmalige Spaanse bezetter.

Maar buiten de stadsgrenzen van Kielegat (Breda in carnavalstijd) hoef je je evenmin te vervelen. Het zou de kernen Bavel (denk aan de Bavelse Berg), Prinsenbeek, het natuurrijke Teteringen en Ulvenhout (Ulvenhouts bos) tekort doen. De gemeente is ongeveer 129 vierkante kilometer groot en er wonen iets meer dan 184.000 mensen.

Kees Rijvers is weliswaar niet van koninklijken bloede, maar deze oud-international en voormalig toptrainer is wel een van de allerbekendste (voormalige) inwoners van Breda. Maar ook muzikant Dimitri van Toren, oud-politicus Rein Welschen (beiden inmiddels overleden), zangeres Corry Konings en de tv-presentatoren Hélène Hendriks en Herman van der Zandt misstaan niet op het lijstje van opvallende Bredanaren.

