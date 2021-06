Oprichter MVI fraudeert voor 1,5 miljoen: invallen in Made en Dongen

Archieffoto. vergroot

De politie heeft dinsdag de administratie in beslag genomen van de stichting 'Mobiliteit Voor Iedereen' in Made. Bij een accountantskantoor in Dongen werd digitale data uit de boekhouding opgehaald. De invallen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar Edwin Kock, de bestuurder en oprichter van MVI, een goededoeleninstelling die gratis vervoer voor senioren regelt. Dat schrijft het journalistieke onderzoeksplatform Follow The Money.

Agnes van der Straaten Geschreven door

In november 2020 publiceerde Follow the Money een artikel over de merkwaardige financiële gang van zaken bij de stichting Mobiliteit Voor Iedereen (MVI) in Made. MVI levert bussen aan zorginstellingen voor het vervoer van cliënten. Dankzij sponsors en partnerbedrijven kunnen die bussen met fikse korting worden geleverd.

Uit onderzoek van Follow the Money bleek dat oprichter en directeur Edwin Kock (50) van begin 2018 tot en met april 2020 bijna 1,5 miljoen euro overmaakte naar zijn adviesbedrijf Forian. Hoe meer geld er bij MVI binnenkwam, hoe meer hij naar zichzelf doorsluisde. Dit bleek uit de bank overschrijvingsformulieren waarover FTM beschikt.

Vervoer lag al weken stil

Opmerkelijk is ook dat die betalingen plaatsvonden in een periode waarin het vervoer door busjes van de stichting door de coronacrisis al weken stillag. Het bedrag dat Kock zichzelf betaalde is voor MVI enorm: in 2019 had de stichting een balanstotaal van 2,4 miljoen.

Diverse bronnen, onder wie de boekhouder van MVI, bevestigen tegenover FTM dat rechercheurs dinsdag bij zowel de stichting als de boekhouder in Dongen administratie en data in beslag heeft genomen. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de politie dinsdag in Made en Dongen is geweest. Omdat de coördinator van die zoekingen niet aanwezig is, kan zij verder geen inhoudelijke informatie verstrekken.

Meer over de gang van zaken bij MVI in Made op de site van Follow the Money.

LEES OOK: Seniorenvervoerder MVI is volgens de Belastingdienst geen goed doel meer

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.