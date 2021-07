Mandemakers Groep zwoegt door na hack: 'Er is een back-up van het systeem'

Hoofdkantoor van De Mandemakers Groep (foto: ANP). vergroot

Twee dagen na de grote hack bij Mandemakers Groep uit Waalwijk is de situatie nog altijd onveranderd. Het bedrijf heeft een back-up van zijn systeem en heeft dus de optie om daarop terug te vallen, maar die knoop is verre van doorgehakt. Het bedrijf verwacht zaterdag (uiterlijk maandag) de levering van meubels weer op te starten.

Er is weer de hele nacht doorgewerkt, vertelt marketingmanager Wim de Ruiter van megaconcern. Ten opzichte van woensdag is de situatie onveranderd gebleven. Er wordt nog steeds geprobeerd om ‘om’ de gehackte computersystemen heen te werken.

“Mensen van planning en montage maken met met de hand een rooster om er zeker van te zijn dat de juiste planning naar de juiste klanten gaat. Ze werken dubbel zo hard nu”, vertelt De Ruiter. Het gaat dan om badkamers en keukens. Meubelen kan het concern nog niet leveren.

Back-ups

Een concrete oplossing heeft het ingeschakelde team van ICT-experts nog niet gevonden, vertelt De Ruiter. Maar wel wordt er rekening gehouden met een plan B. “Uiteraard, een van de oplossingen zit in back-ups. En er is een back-up. Dat scheelt natuurlijk.”

Een back-up is een oudere versie van in dit geval systeemsoftware. Zo kun je als gehackt bedrijf terugvallen op een oudere reservekopie van het systeem die niet gehackt is. Maar goed, dat kan ook betekenen dat veel data alsnog verloren gaat. Dat laatste is afhankelijk van wanneer de back-up is gemaakt.

Hoe of wat, of van welk moment de laatste back-ups van het systeem dateren, daar wil de marketingmanager nog niet op ingaan. “Er zijn veel vragen, maar we kunnen geen antwoorden geven”, zegt De Ruiter, die stelt dat er óók wordt gekeken naar het terugvallen op geheel andere interne computersystemen.

Tot er een oplossing is gevonden, werken sommige medewerkers thuis. "Welke medewerkers wel en welke niet, hangt af van hoe afhankelijk ze van de systemen zijn. Ze doen wat ze kunnen."

Zwoegen

Het is dus nog altijd zwoegen bij het bedrijf, dat sinds dinsdagmiddag niet meer in eigen systemen kan. Hackers meldden zich daarop via de mail. Beveiligingsexperts van het gespecialiseerde bedrijf Fox-IT werden direct ingeschakeld.

Er wordt losgeld geëist, waarschijnlijk in de vorm van cryptovaluta zoals Bitcoin of Monero. Dat is vrijwel altijd zo in het geval van zogeheten ransomware (gijzelsoftware). Het bedrijf zegt dat het gaat om een 'aanzienlijk bedrag'.

De gevolgen van de hack zullen ook donderdag voelbaar zijn. Medewerkers kunnen niet in systemen en showrooms zijn telefonisch onbereikbaar. Wel zijn de filialen nog open.

