Supportersinitiatief ONS NAC wil Bredase club overnemen

Archieffoto supporters NAC. vergroot

Aanhangers van voetbalclub NAC gaan opnieuw een poging wagen om de aandelen van de Bredase voetbalclub in handen te krijgen. Omdat de huidige aandeelhouders stoppen, wil supporterscollectief ONS NAC de achterban mobiliseren en NAC alsnog kopen.

Ronald Strater Geschreven door

Twee jaar geleden deden de initiatiefnemers van ONS NAC al eens een poging om de aandelen van de club in handen te krijgen. Zij bedachten een plan waarin supporters en sponsors in een consortium NAC zouden kopen van de zittende (groot)aandeelhouders. Wat in 2019 niet lukte, men kreeg niet alle supportershanden op elkaar, hopen zij nu wel te realiseren. ONS NAC heeft zich dan ook gemeld voor een aandelenovername.

"De supporters zijn de stabiele factor bij NAC en dus is het belangrijk dat de zeggenschap daar terecht komt", zegt Arjan van Toor van ONS NAC. "In 2019 was de urgentie er niet en hebben we uiteindelijk het plan in de koelkast gezet."

"Bij een andere partij zijn we overgeleverd aan de keuzes en grillen van de nieuwe eigenaar."

Maar dat plan wordt nu nieuw leven ingeblazen, want de situatie is drastisch gewijzigd. Destijds wilden de twintig eigenaren niet echt van hun aandelen af, maar nu geven zij zelf aan NAC in totaliteit te willen verkopen. De Bredase club zit voor de zoveelste keer in een crisis en dat zijn met name de drie grootaandeelhouders helemaal beu.

"Doordat nu 100 procent van de aandelen op de markt komt, is dit een unieke kans om de club weer in handen van de achterban te brengen", zo laat woordvoerder Dick Schreuder weten. "Als dit niet lukt, zal waarschijnlijk een andere partij instappen (Manchester City of een rijke Rus) en zijn we overgeleverd aan de doelstellingen, keuzes en grillen van deze eigenaar. Onduidelijk is wat de doelstelling van zo’n eigenaar is, maar waarschijnlijk zal rendement op de investering centraal staan en we hebben veel voorbeelden waarbij dat niet gelijk is aan het belang van de club."

"De structuur moet echt anders, de club moet terug naar de supporters."

Bij het initatief van ONS NAC wordt gekeken naar modellen zoals die bestaan in Duitsland, België en Engeland. Daar wordt al gewerkt met supportersparticipatie door (mede-)eigendom en (mede-)besturing. Elk lid legt dan een bedrag in en wordt lid van de coöperatie die de aandelen opkoopt en teruggeeft aan NAC.

De komende weken gaat ONS NAC met supportersgroepen en sponsoren in gesprek om de plannen te bespreken. "De structuur moet echt anders, de club moet terug naar de supporters", zo vindt Van Toor.

Er is meer belangstelling voor de aandelen van NAC, maar het is nog niet duidelijk van welke partijen dat zijn.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.