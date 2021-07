Door deze brug konden arbeiders thuis slapen, nu is hij weer als nieuw

Wachten op privacy instellingen... Historisch Biesboschbruggetje dat op instorten stond is weer als nieuw Volgende Vorige vergroot 1/2 Historisch Biesboschbruggetje dat op instorten stond is weer als nieuw

Bruggetje Jannezand, een verroest iconisch bruggetje in de Biesbosch dat op instorten stond, is weer als nieuw. Een maandenlange restauratie werd deze week afgerond. “Het bruggetje was één enorme roestbak en de constructie stond ook helemaal scheef, toen we hier aankwamen”, vertelt restauratieadviseur Hans van Vianen. “Het is nu weer als nieuw en dat is vooral te danken aan de overleden historicus Louis de Bot.”

Grote voorvechter voor behoud en restauratie van het bruggetje was historicus Louis de Bot uit Hank. “Met de fanfare voorop gaan we ons bruggetje open”, vertelde hij een paar maanden geleden nog enthousiast. Maar De Bot maakt de opening van ‘zijn bruggetje’ niet meer mee, hij overleed onverwachts op 8 mei van dit jaar.

“In september wordt het bruggetje officieel geopend”, vertelt Van Vianen verder. “Wij zullen Louis daarbij niet vergeten. Er komt een plaquette bij de brug over de historie van het bruggetje en daar zal Louis ook op worden vermeld. Verder wordt er nagedacht of we hier bankjes kunnen neerzetten: ‘Louis de Bot bankjes’, of dat het fietspad hier naar toe naar hem vernoemd kan worden. Het zit allemaal nog in een beginstadium. Maar, zonder De Bot was dit historische bruggetje gesloopt en dat weet iedereen."

De komst van het bruggetje in 1930 betekende een drastische verandering van het werk van Biesboschwerkers uit de omgeving van Hank, die in de polders Jannezand en Oostwaard werkten. Hoewel het dorp op slechts twee kilometer van de grienden aflag, waren ze toch de hele week van huis omdat heen en weer roeien naar het dorp geen optie was. De brug bracht daar verandering in, de griendwerkers konden ‘na hun arbeid’ voortaan gewoon naar huis.

“Hij is weer als nieuw, het is een iconisch gezicht om het bruggetje zo weer te zien.”

In de oorlog werd het strategisch gelegen bruggetje door de Duitsers gebombardeerd. In 1969 werd het bruggetje met de komst van de Deltawerken buiten gebruik gesteld. Eb en vloed verdwenen, de griendwerkerscultuur liep ook op z’n eind en in de polder kwamen meer en meer wegen. Bruggetje Jannezand ging een lange periode in van verwaarlozing, verloedering en werd bijna gesloopt. Door de niet aflatende strijd van Louis de Bot werd sloop voorkomen.

“Hij is weer als nieuw, het is een iconisch gezicht om het bruggetje zo weer te zien”, reageert Hans van Vianen. Het bruggetje dat nu nog enigszins verloren en werkeloos in het landschap ligt wordt later dit jaar onderdeel van een wandel en fietsroute. "De huidige route wordt verlegd en komt over het bruggetje te lopen. Daarmee krijgt het bruggetje zijn functie ook weer terug."

