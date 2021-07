Mandemakers gebruikt back-ups na hack: 'Maandag weer helemaal operationeel'

Het Waalwijkse keuken-, badkamer- en meubelconcern Mandemakers Groep hoopt begin volgende week weer op volle toeren te draaien. Het bedrijf werd dinsdag platgelegd door hackers die geld eisten, maar dankzij back-ups denkt het bedrijf maandag weer volledig operationeel te zijn.

'Up and running'

Dat zegt directeur Robert Coppens. Volgens Coppens worden er back-ups gebruikt van oudere versies van het systeem om zo geleidelijk weer op te starten. “We gaan gefaseerd terug naar de oude infrastructuur. We hopen maandag, uiterlijk woensdag, weer volledig up and running te zijn.”