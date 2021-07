Vier vakantiegangers krijgen boete omdat ze niet in quarantaine gingen

Een boete voor het niet naleven van quarantaine komt maar weinig voor (foto: Pexels). vergroot

Vier Brabanders hebben een boete gekregen omdat ze na hun vakantie niet in quarantaine gingen. Het gaat om drie boetes in de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant en een in Veiligheidsregio Brabant-Noord. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft helemaal geen boetes opgelegd.

Fieke Nobel Geschreven door

Als je terugkomt uit een land met een zeer hoog risico, moet je sinds begin juni in quarantaine. Er zijn enkele tientallen landen waarvoor dat geldt. Dat betekent tien dagen thuis (of ergens anders) blijven. In de maand waarin die plicht nu geldt, zijn er nog nauwelijks boetes opgelegd. De vier Brabanders die wel een boete hebben gekregen, moeten 339 euro betalen.

De mensen die teruggekomen zijn van vakantie worden gebeld. Ze krijgen dan de vraag of ze in quarantaine zijn gegaan. Als het antwoord 'nee' is of de telefonist heeft de indruk heeft dat de vakantieganger niet in quarantaine is gegaan, gaat er een seintje naar de gemeente zodat zij langs kunnen gaan. Dat is in Brabant 35 keer gebeurd.

Kritiek

Al sinds de invoering van de quarantaineplicht is er kritiek. De handhavers zagen niet voor zich hoe deze gehandhaafd moest gaan worden.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.