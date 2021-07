Bedreiger schrijver Lale Gül dreigde volgens OM ook met terrorisme

Lale Gül (foto: ANP). vergroot

De Udenaar (19) die verdacht wordt van het bedreigen van schrijver Lale Gül, heeft ook gedreigd met terrorisme. Hij zou in een verhoor gezegd hebben dat het bedoeld had "als grapje", zei de officier van justitie vrijdag tijdens een zitting. De man zou geen kritiek op de islam of Turkije dulden en beschouwt mensen die moslims beledigen als vijanden.

Fieke Nobel & ANP Geschreven door

De 19-jarige Oguz Ö. is de enige die tot nu toe is aangehouden voor de bedreigingen. Volgens het OM stuurde hij via Instagram foto's van geweren en IS-filmpjes naar Gül. Ook stuurde hij teksten als "Jij staat officieel op de zwarte lijst van sharia4holland'" en 'We zijn overal actief in Amsterdam'. Op andere accounts zou hij hebben gedreigd met een aanslag.

Deskundigen van bureau NTA concluderen dat Ö. de bedreigingen heeft geuit met terroristische motieven. De rapporten van een psychiater en psycholoog worden in augustus verwacht.

Gül zegt honderden keren te zijn bedreigd nadat haar boek 'Ik ga leven' uitkwam. Ze is daarin kritisch over Turkse en islamitische tradities in haar opvoeding. Ze zit ondergedoken.

Grap

Ö. sprak weinig tegen de zitting. Hij herhaalde wel dat het om "een domme grap" ging toen de rechtbank hem bevroeg over bedreiging van politici. Hij schreef volgens de politie dat hij de deuren van de Tweede Kamer kapot zou willen trappen en daar iedereen met een machinegeweer zou willen doodschieten met een dikke sigaar in zijn mond.

De man uit Uden blijft voorlopig vastzitten. Zijn advocaat had wel gevraagd hem vrij te laten maar daar ging de rechtbank niet in mee. Zolang niet helder is of en welke psychische stoornis hij heeft en of die invloed heeft op zijn radicalisering, is het volgens het OM onverantwoord om zijn voorarrest op te heffen.

De inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak begint 29 september.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.