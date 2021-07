Agent niet vervolgd voor neerschieten verdachte bij politiebureau Den Bosch

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

De agent die een man in zijn been schoot bij het politiebureau in Den Bosch in januari van dit jaar, wordt daarvoor niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten.

Janneke Bosch Geschreven door

Op 18 januari kwam de man naar het politiebureau aan de Vogelstraat in Den Bosch. Hij had een mes bij zich en dreigde zichzelf wat aan te doen.

Schot in het been

Een van de agenten schoot daarop gericht in het been van de man. Die kon daarna onder controle worden gebracht. Het ging om een 32-jarige man uit Venray.

De Rijksrecherche heeft onderzocht of de agent die geschoten heeft, alles volgens de regels heeft gedaan. Het OM heeft na dat onderzoek besloten om de agent niet te vervolgen.

