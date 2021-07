Pak de poen

vergroot

Een nieuwe column van Willem-Jan Joachems, de misdaadverslaggever van Omroep Brabant.

Eén miljoen euro, in briefjes van vijftig. Gewoon in een vrachtwagen langs de A58. Mooie vangst. We zien zulke vondsten vaker voorbijvliegen in het nieuws. Het ‘Geldpakhuis van Oom Dagobert’ vorig jaar in Eindhoven sloeg natuurlijk alles: 12,5 miljoen euro in grote boodschappentassen. Bewaakt door een beheerder die instructies kreeg via een crypto-mobieltje.

Het geeft nog maar eens aan dat er ongelofelijk veel geld omgaat in de onderwereld. Wat ze vinden is maar een beetje. Alleen al in de Nederlandse wereld van de speed en pillen wordt jaarlijks naar schatting 18 miljard euro rondgepompt. Tel cocaïne erbij op en dan kom je uit op bedragen waarmee je een (klein) land met een leger kan runnen. Probeer al dat geld maar eens in een stel bigshoppers te proppen. Ik denk dat de supermarkt niet eens zo veel tassen heeft hangen.

"Het lijkt slordig maar misschien zijn dat verstopplaatsen die minder de aandacht trekken."

Bankbiljetten en cryptomunten zoals bitcoin vormen het smeermiddel van de misdaad. Als een boef zijn zaken netjes via de bank doet, slaat iedereen alarm. Nadeel is dat boeven hun bankbiljetten ergens kwijt moeten. In een kartonnen doos bijvoorbeeld. Of bigshoppers. Het lijkt slordig maar misschien zijn dat verstopplaatsen die minder de aandacht trekken. De klassieke geldkoffer zoals je ze in maffiafilms ziet, die valt natuurlijk wél meteen op. Hoeveel van dit soort clandestiene geldtransporten in dozen en tassen zouden er zijn door Brabant, vraag ik me af.

Als iemand geld met een luchtje in bezit heeft of vervoert heet dat witwassen. Kun je niet uitleggen waar dat geld vandaan komt, dan kun je er zo vier jaar cel voor krijgen als je niet oppast. Het doet er niet toe of je de eigenaar bent van dat geld. Een koerier is bijna nooit de echte eigenaar. Die is slim en blijft buiten beeld. De eigenaar heeft er wel last van.

"En dan kun je je afvragen wat erger is: in de bak zitten of je geld kwijt."

Het werkt verstorend. Iemand krijgt zijn betaling niet en kan geen misdrijven meer plegen. Het zwarte geld kan niet in de bovenwereld geïnvesteerd worden, in huizen, bedrijven of handel. En als eigenaar moet je oppassen met wat je doet want voor je het weet komen ze ook jou in de boeien slaan. En dan kun je je afvragen wat erger is: in de bak zitten of je geld kwijt.

Wat dat geld betreft is het mooi dat de politie het afpakt. De poen belandt op de bankrekening van de staat. Het stroomt terug in onze schatkist. Dus de Tweede Kamer en regering kunnen er wat leuks mee doen en iedereen kan meeprofiteren of je wil of niet.

Als je kijkt naar de opbrengst van de voorbije jaren dan zie je dat de bedragen sinds 2011 oplopen. Ruim 250 miljoen euro alleen al in 2019. Toch mooi meegenomen. Bij het OM wijzen ze er altijd op dat er eigenlijk meer uit de misdaad wordt geplukt. Bijvoorbeeld een drugslab dat ontmanteld is kan niet meer gebruikt worden.

Als je nagaat dat een beetje lab in korte tijd al gauw zo'n tien miljoen euro kan omzetten en je ziet dat er vorig jaar zo'n honderd labs zijn gevonden dan is de rekensom snel gemaakt: aan een miljard criminele inkomstenderving zit je zo.

"De staat mag die drugs uiteraard niet doorverkopen of opsnuiven."

En dan hebben we het nog niet over andere producten van grote waarde, zoals de tientallen tonnen coke die de markt nooit zullen bereiken. De staat mag die drugs uiteraard niet doorverkopen of opsnuiven. Alles gaat meteen onder strenge bewaking de vuilverbrander in. Vandaar dat het misdaadgeld zo aantrekkelijk is.

Geld blijft bewaard. En het gaat naar snelwegen, ziekenhuizen, kinderopvangtoeslag, vaccins, subsidies voor zang en dans en straaljagers. Is de misdaad toch nog ergens goed voor...

