Tischa Volleman wijt mislopen Spelen aan corona en ophef in de turnwereld

Tischa Volleman tijdens de tweede teamkwalificatie voor een plek in het olympisch team (foto: ANP 2021/Iris van den Broek). vergroot

Ze had er zo naar uitgekeken, maar turnster Tischa Volleman mag niet naar de Olympische Spelen die over een paar weken plaatsvinden in het Japanse Tokio. De Eindhovense viel buiten de definitieve selectie van de Gymnastiek Unie.

"De laatste weken zag ik al dat het lastig zou worden", vertelt Volleman in het radioprogramma De Zuidtribune. "Zeker met een heel sterk deelnemersveld. Ik heb helaas niet mijn volledige potentie kunnen laten zien."

Afweging

De Nederlandse turnbond maakte bij het samenstellen van de olympische selectie een afweging tussen de potentie van de verschillende turnsters en hun scores tijdens twee kwalificatiewedstrijden. Die afweging viel voor de Eindhovense dus nadelig uit.

De dag na de tweede kwalificatiewedstrijd werd Volleman opgebeld en kreeg ze het slechte nieuws te horen. "Op zo'n moment komt de vermoeidheid van het hele jaar eruit, de teleurstelling dat je niet hebt kunnen bereiken waarvoor je hard hebt getraind. Maar tegelijkertijd kijk je ook wel weer vooruit naar het volgende doel dat in aantocht is. Ik denk dat zoiets een topsporter eigen is, dat je direct reflecteert en kijkt wat je kunt verbeteren om zo het volgende doel wel te bereiken."

Schone lei

Volleman heeft het idee dat ze de afgelopen twaalf maanden door de coronacrisis en alles wat er in de turnwereld gebeurde niet optimaal heeft kunnen presteren. "Het proces is heel erg belangrijk in het turnen", legt ze uit. "Dat proces verliep dit jaar heel erg moeilijk met alles wat er in het turnen speelde."

Daarbij doelt ze op de verhalen van verschillende ex-topturnsters - onder wie Loes Linders uit Uden - over grensoverschrijdend gedrag van diverse turncoaches en turnsters die zich fysiek en psychisch mishandeld en gemanipuleerd voelden. Die verhalen leidden tot enorme ophef in de turnwereld en maatregelen.

"Daardoor was het een hele uitdaging om je zo goed mogelijk voor te bereiden. Ik wil niet alles daaraan ophangen, maar natuurlijk speelt zoiets een grote rol. Ik hoop dat er snel een eind aan komt en dat we gewoon weer met een schone lei verder kunnen. En kunnen genieten van de sport. Ik weet dat hier de sleutel ligt om er de volgende keer wel te staan."

