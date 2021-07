Nando (26) apetrots op filmdebuut: 'Handtekeningen maken het echt'

Nando deelt inmiddels handtekeningen uit aan fans (foto: Collin Beijk) vergroot

Het is een droom die is uitgekomen. Nando Liebregts (26) uit Boxtel heeft zijn speelfilmdebuut gemaakt in De Kameleon aan de Ketting. De acteur met het syndroom van Down is bezig met een promotietour door Nederland met de andere hoofdrolspelers. Hij wilde beroemd worden en dat lukt aardig nu de film in de bioscoop draait en Nando zelfs handtekeningen uit mag delen.

Nando Liebregts uit Boxtel leeft zijn droom. Hij stond al in het theater en inmiddels is hij ook op het grote witte doek te zien. Hij heeft een hoofdrol in de film De Kameleon aan de Ketting die inmiddels in de bioscoop draait. Voor de promotietour kwam hij zondag naar de bioscoop Pathé Euroscoop in Tilburg

In de film speelt hij iemand die op een zorgboerderij werkt en beschuldigd wordt van moord op de boerderijdieren. "Maar of ik dat ook gedaan heb, vertel ik liever niet. Ik heb liever dat mensen komen kijken", vertelt Nando.

"Ik ben heel trots op het resultaat."

Hij mocht in de derde Kameleon-film samenwerken met ervaren acteurs als Michiel Kerbosch en Margreet Blanken. "Ik heb geleerd jezelf te blijven, je gevoel te volgen en ook te genieten van het moment", vertelt de Boxtelse acteur. "Ik heb gespeeld zoals ik denk dat het goed was. Op het resultaat ben ik heel trots."

De opnames van de film waren vorig jaar van juni tot augustus in Friesland waar het verhaal van de Kameleon zich afspeelt, net als in de beroemde kinderboeken. Voor de ouders van Nando waren het lange ritjes vanuit Boxtel, maar de lach van hun zoon was dat meer dan waard. "Zij zijn ook heel trots en vinden het mooi mij zo te zien", vertelt Nando stralend.

Op de set zijn ook hechte vriendschappen ontstaan tussen de hoofdrolspelers. Vooral met Lieke van den Akker (17) die Jossie speelt in de film heeft Nando een bijzondere klik. Als de twee elkaar zien in Tilburg knuffelen ze meteen en ook later volgt er een groepsknuffel met andere twee hoofdrolspelers.

"Ik heb al een rol gekregen in de moeder der soaps."

Met zijn speelfilmdebuut zijn de ambities van Nando nog lang niet vervuld. Dat hij beroemd aan het worden is en handtekeningen uit mag delen, vindt hij heel bijzonder, maar toch stond er nog iets heel hoog op zijn verlanglijstje: een rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. Dankzij talkshowpresentator Humberto Tan gaat die uitkomen.

"Ik heb een rol gekregen in de moeder der soaps, GTST", vertelt Nando trots. Het fragment dat hij de rol in de soap kreeg (zie onderaan dit verhaal) ontroerde mensen massaal. De Instagram-post kreeg talloze reacties. Nando wil voorlopig nog even door blijven acteren. "We zien wel wat er nog komt."

Ook in zijn woonplaats Boxtel wordt Nando inmiddels herkend door zijn acteerwerk en interviews op televisie. "Soms willen mensen met mij op de foto ja", vertelt hij. De Boxtelse acteur zijn dromen komen stuk voor stuk uit en in Tilburg is de lach niet van zijn gezicht af te krijgen. Geen foto of interview is hem te veel, want Nando is beroemd geworden en dat wilde hij dolgraag.

