Overleden Lenie (63) geëerd met lange fietstocht: 'Ze kijkt van boven mee'

Het was een lange tocht met veel emotie. Familie en vrienden fietsen dit weekend ruim 335 kilometer om de aan corona overleden Lenie van de Moosdijk (63) te herdenken. De tocht ging van het ziekenhuis in Groningen, waar Lenie overleed, naar haar woonplaats Bergeijk. "Ze had dit prachtig gevonden", zegt weduwnaar Cor.

De deelnemers dragen Lenie niet alleen in hun hart, maar ook op hun fiets. Alle deelnemers hadden een foto van haar op het stuur. "Met daarnaast een orchidee, dat was haar lievelingsbloem", benadrukt Cor, die ook meefietste.

"Het raakt me echt hard", zegt Cor hoorbaar geëmotioneerd. "Ik vind het heel bijzonder hoeveel mensen willen meefietsen. Het was een hele lieve, zorgzame vrouw. Ze stond altijd voor iedereen klaar", zegt Cor met tranen in zijn ogen. "Daarom hebben we ook zo'n grote aanhang."

De familie van Lenie van de Moosdijk leefde wekenlang tussen hoop en vrees. Ze had corona en werd per helikopter overgebracht naar het UMC in Groningen. "Ze was zo bang om te vliegen, maar ze heeft het nooit geweten omdat ze in coma lag", vertelt Cor. "Dat ze alleen die rit heeft moeten maken, heeft ons echt heel erg geraakt."

Het gezin heeft het er moeilijk mee dat ze toen niet bij haar konden zijn. Om het een plekje te geven, fietsen ze nu dezelfde route. "Dit is in een woord prachtig", vervolgt Cor met tranen in zijn ogen en een gebroken stem. "Het is een zwaar weekend geweest, emotioneel en conditioneel. Het is goed voor de verwerking."

De fietstocht zit vol symboliek. De hoofdverpleegkundige, die Lenie verzorgde, gaf zaterdagochtend het startsignaal in Groningen. Ook overnachten sommige fietsers in het hotel waar man Cor en zoon Jeroen tijdens haar ziekbed sliepen.

"Het was een topvrouw. Ik denk dat ze van bovenaf meekijkt", vertelt deelnemer Aleida Louwers, die goed bevriend is met de familie. "Ik denk dat Lenie dit prachtig zou vinden. Daar hebben we het ook voor gedaan."

Op zaterdag fietste de groep van Groningen naar Beekbergen en zondag vanuit Beekbergen naar Bergeijk. Die laatste dag werd de groep van zeventien fietsers in Waalre aangevuld met nog meer vrienden en bekenden om samen de laatste kilometers naar de begraafplaats in Bergeijk af te leggen.

Op 9 december 2020 overleed Lenie.

Lenie (foto: familie). vergroot

Deze krachtpatsers zijn er klaar voor (foto: familie). vergroot

De startlocatie in Groningen (foto: Miranda Mennings). vergroot

