Dressuurruiter Van Liere definitief niet met toppaard naar Spelen

Dressuurruiter Dinja van Liere uit Uden kan definitief niet met haar toppaard Hermès meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. Dit is maandag duidelijk geworden nu er geen spoedprocedure komt bij het internationale sporttribunaal CAS. Zo'n procedure was de enige mogelijkheid om de administratieve fout die deelname van Van Liere mét Hermès aan de Olympische Spelen in de weg staat, terug te draaien.

De internationale overkoepelende hippische organisatie, de FEI, heeft het paard van Van Liere bestempeld als Duits. Dit terwijl Hermès altijd de Nederlandse nationaliteit heeft gehad. De fout maakt dat Van Liere niet met Hermès naar Tokio kan. Een zogenoemde voorlopige voorziening zou de eerste stap zijn geweest om de fout te kunnen herstellen.

De aanvraag voor zo'n voorlopige voorziening is echter afgewezen, zo maakte de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) maandag bekend. Daardoor kan de zaak nu niet worden voorgelegd aan het CAS.

Tweede paard

Zondagavond liep Van Liere al vooruit op deze mogelijke uitkomst. Ze gaf aan dat ze eventueel wel met haar tweede paard naar Tokio zou kunnen, maar dan zou ze de reserve van het Nederlandse dressuurteam worden.

"Hermès is het best scorende paard. Vier ruiters gaan mee: drie rijden er en eentje gaat mee als reserve. Met Hermès ben ik een van die drie. Maar als Hermès uitvalt, word ik met het andere paard dat minder scoort reserve. De scores bij die paarden zijn namelijk al vastgesteld", legde ze uit.

Dressuurequipe verliest 'belangrijke combinatie'

Met het uitvallen van Hermès verliest de Nederlandse dressuurequipe in de woorden van de KNHS 'een belangrijke combinatie'. Hoe het definitieve Olympische dressuurteam van Nederland er nu uit gaat zien, wordt later op de maandag bekendgemaakt.

