Ernstige bedreiging aan het adres van de gemeente Cuijk

Bij de gemeente Cuijk is maandagochtend een ernstige bedreiging binnengekomen. Het dreigement was volgens de gemeente niet gericht op een individuele bestuurder of medewerker, maar op de gemeente in het algemeen. De bedreiging kwam telefonisch binnen.

Over de aard van het dreigement worden door de gemeente en de politie verder geen mededelingen gedaan. Wel laat de gemeente weten dat het niet gaat om een bommelding. Ook is het gemeentehuis niet ontruimd geweest.

Een woordvoerder van de politie ging maandag iets na twee uur niet in op vragen over de situatie. Medewerkers van de gemeente zouden volgens hem nog wel gewoon aan het werk zijn, maar voor publiek was het gemeentehuis op dat moment gesloten. Dit blijft volgens de gemeente vooralsnog zo.

Bezoekers die een afspraak hebben, worden na aangebeld te hebben, binnengelaten, geeft de gemeente in een schriftelijke verklaring aan. De gemeenteraad van Cuijk vergadert maandagavond veiligheidshalve online. Hoelang deze maatregelen van kracht blijven, is maandag rond halfvier nog niet bekend.

Volgens omstanders zijn er zowel in het gemeentehuis als buiten bij het gemeentehuis aan het Louis Jansenplein agenten aanwezig. De politie weet wie de bedreiging heeft gedaan. Ondanks dat zijn toch de genoemde voorzorgsmaatregelen getroffen, geeft de gemeente aan.

