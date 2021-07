Man (53) opgepakt voor het bedreigen van de gemeente Cuijk

Agenten bij het gemeentehuis in Cuijk (foto: SQ Vision). vergroot

De politie heeft een 53-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor het bedreigen van de gemeente Cuijk. Maandagochtend werd telefonisch een ernstig dreigement geuit aan het adres van de gemeente. De verdachte is later op de dag aangehouden en zit vast voor verhoor.

Volgens de gemeente Cuijk ging het om een ernstige bedreiging die niet aan een individu, maar aan de gemeente in het algemeen gericht was. Over de aard van het dreigement wilden de gemeente en politie geen mededelingen doen.

Wel liet de gemeente weten dat het niet om een bommelding ging. Ook is het gemeentehuis niet ontruimd geweest.

Vanwege de bedreiging moesten bezoekers van het gemeentehuis aanbellen voordat ze naar binnen konden. Dit hoeft dinsdag niet meer, laat de gemeente maandagavond weten.

